LAB afirma que la denuncia de Covite es "carente de fundamento" y tiene intención política

San Sebastián, 17 ene (EFE).- LAB ha señalado que la denuncia de Covite, que recibió un mensaje alegrándose de la muerte de sus familiares asesinados, enviado a través de un formulario en su página web desde una cuenta institucional vinculada a este sindicato, "es carente de fundamento" y tiene "una clara intencionalidad política".

En un mensaje difundido en la red social 'X', LAB afirma que "no articula su acción sociopolítica mediante formularios en webs de otros agentes. Nos caracteriza un estilo directo, riguroso y transparente".

El sindicato abertzale señala que en la denuncia de Covite aprecia "un evidente intento de señalar a LAB, carente de fundamento y con una clara intencionalidad política".

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha contestado a esta declaración con otro, publicado también en 'X', en el que recomienda al sindicato "revisar la bandeja de entrada de su correo corporativo del Ayuntamiento de Irun" porque "ahí se encuentra" la misiva enviada por este colectivo de víctimas tras recibir el mensaje ofensivo contra las víctimas del terrorismo.

"No creo que tengan muchos 'agentes' en este departamento. Si no han sido ustedes tiempo han tenido de aclararlo", concluye Ordóñez.

Covite reveló el viernes que hace una par de semanas había recibido, a través de un formulario en su página web, un mensaje alegrándose de la muerte de sus familiares asesinados, víctimas del terrorismo, remitido desde una cuenta institucional vinculada al sindicato LAB.

El colectivo de víctimas dio a conocer este hecho a través de la red social 'X', donde aseguró asimismo que la persona que lo escribió también expresó su deseo de que hubiera "más víctimas del terrorismo".

En concreto, el mensaje ofensivo decía textualmente: "Que vuestros familiares se pudran bajo tierra. Más tenéis que morir, llorones de mierda. Gora Euskal Herria y muerte a los españoles".

Un texto que, en opinión de Covite, "es el reflejo de una forma de pensar que desgraciadamente existe entre una parte de la sociedad vasca y navarra".

"Pura legitimación y exaltación del terrorismo y una incompatibilidad manifiesta con los principios más básicos de una convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos", considera el colectivo de víctimas.

Tras la recepción de este texto, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, respondió al remitente con un nuevo mensaje con el fin de hacerle ver la "gravedad extrema" de su acto.

"No sólo por su contenido abiertamente ofensivo y de odio sino porque -el texto- fue remitido desde una cuenta institucional vinculada al sindicato LAB", explica.

"No sabemos si es consciente de que un mensaje como este, enviado desde una dirección corporativa, puede hacerse público y generar un serio problema a nivel de opinión pública para la organización a la que dice representar", le advierte Ordóñez en la misiva.

"En cualquier caso -prosigue-, deja constancia de una forma de pensar que resulta profundamente incompatible con los principios básicos de convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos".

"Mensajes de odio como el suyo no nos amedrentan. Al contrario, confirman una vez más la necesidad de que Covite siga defendiendo los derechos de las víctimas del terrorismo a la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia. Precisamente para que discursos como el suyo no se normalicen ni se justifiquen", subraya Ordóñez en su correo. EFE

