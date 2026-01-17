Espana agencias

La Primera RFEF se verá en toda España por Teledeporte

Madrid, 17 ene (EFE).- RTVE ha llegado a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la emisión de un partido por jornada durante la segunda vuelta del campeonato de la Primera Federación Versus e-Learning, categoría formada por dos grupos y cuarenta equipos.

La emisión de esta categoría se inicia en Teledeporte este domingo, 18 de enero, a las 18:15 horas, con el duelo entre la AD Mérida y el Real Madrid Castilla. Será el debut del nuevo entrenador del segundo equipo del Real Madrid, Julián López Lerma, que visita a uno de los equipos con más historia de España, según una nota de RTVE.

"Con la vocación de servicio público y de llegar a todos las aficiones del territorio nacional", el acuerdo incluye, "además del mencionado partido por jornada, todos los resúmenes de la competición, que enriquecerán la parrilla de fin de semana de Teledeporte y RTVE Play y además serán ofrecidos por los bloques de deportes de los diferentes centros territoriales".

Todos los sábados y domingo por la noche, alrededor de las 22:00 horas, Teledeporte mostrará las principales imágenes de la jornada de la competición, completando la oferta de resúmenes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en ‘Estudio Estadio’. EFE

