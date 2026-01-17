La internacional alemana Bibi sufre molestias en la rodilla operada y es baja en Tenerife

Bilbao, 17 ene (EFE).- La central internacional alemana del Athletic Club Bibiane Schulze 'Bibi' sufre molestias en la rodilla derecha y será baja el domingo, en la visita liguera del equipo bilbaíno al CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (12.00).

Según ha informado el Athletic, "Bibi" ha "referido molestias en la rodilla derecha, la rodilla operada tras romperse el ligamento cruzado anterior en 2024".

A raíz de ello, a la central "se le han realizado pruebas médicas para valorar el estado de dicha articulación y causará baja" para el choque de mañana, partido correspondiente a la jornada 16 de Liga F.

"Bibi", que "queda pendiente de evolución", se suma a las bajas de la delantera Jone Amezaga, la centrocampista Irene Oguiza y la meta también internacional Adriana Nanclares para el choque de mañana en Santa Cruz de Tenerife. EFE