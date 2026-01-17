Espana agencias

La 'Fiore' jugará todos sus partidos pese a la muerte de su presidente

Roma, 17 ene (EFE).- El Fiorentina no cancelará ninguno de sus compromisos deportivos del presente fin de semana pese a al fallecimiento de su presidente, el italoestadounidense Rocco Commisso, como homenaje a su memoria.

"El Fiorentina ha decidido, de acuerdo con los deseos de la familia Commisso y para honrar la memoria de su presidente, disputar todos los partidos deportivos previstos", informó el club en un comunicado este sábado.

"Para todos los que lo conocieron, el fútbol siempre fue su mayor pasión y, por respeto a este gran amor, los equipos del Fiorentina honrarán su memoria jugando para él en todos los campos", añadió.

La 'Fiore' jugará su partido de Serie A este domingo a las 15.00 (CET) ante el Bolonia, equipo que entrena Vincenzo Italiano, exentrenador del combinado 'Viola'.

Los de Paolo Vanoli necesitan la victoria para intentar escapar de los puestos de descenso en los que se encuentran sumidos.

Rocco Benito Commisso, presidente del Fiorentina desde 2019 y fundador de Mediacom, falleció este sábado a los 76 años "después de un largo período de tratamiento".

Commisso, nacido en Calabria (sur Italia), emigró a Estados Unidos con 12 años y llegó a la 'Fiore' hace 7 años, en 2019. Fue el encargado del proyecto de ciudad deportiva de más de 100 millones de euros, a la vanguardia en Italia, que el club estrenó en 2023 y que ahora llevará su nombre.

Durante su mandato, Fiorentina alcanzó dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024), una semifinal del mismo torneo (2025) y una de la Copa Italia (2023). Ahora, el equipo, después de temporadas para el recuerdo, marcha en puestos de descenso.

Además, Commisso era fundador (1995), presidente y director ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones estadounidense Mediacom, lo que le permitió ser miembro de la prestigiosa lista Forbes 400 debido a su destacada trayectoria en la industria de la televisión por cable que abarcó casi 50 años.

En enero de 2017, Commisso adquirió una participación mayoritaria en el New York Cosmos, donde permaneció como dueño hasta julio de 2025, cuando el equipo fue adquirido por North Jersey Pro Soccer. La familia Commisso, eso sí, conserva una participación minoritaria en el club. EFE

