La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y lluvias de hasta 66 litros en Tarragona

Barcelona, 17 ene (EFE).- La borrasca Harry ha dejado una intensa nevada en el Pirineo catalán, donde es obligatorio el uso de cadenas en una docena de carreteras, y ha descargado lluvias de hasta 66 litros por metro cuadrado, especialmente en el Camp de Tarragona.

La previsión de intensas precipitaciones, en forma de nevada en la zona del Pirineo, ha obligado a Protección Civil a activar en fase de alerta los planes NEUCAT e INUNCAT, por lo que se pide extremar las precauciones en la carretera y evitar las actividades en áreas de montaña.

La nieve ha acumulado ya esta mañana importantes gruesos en el Pirineo, como los cinco centímetros alcanzados en la Vall de Núria, por lo que es obligatorio el uso de cadenas en una docena de vías, entre ellas la C-28 a su paso por el Port Bonaigua, la N-260 en Alp o Port Cantó y la N-230 Vilaller-Vielha.

Por su parte, Protección Civil ha alertado asimismo de que el riesgo de aludes es de nivel 3 (marcado) en todos los sectores por encima de los 2.200 metros y de nivel 2 (moderado) por debajo de esa cota.

En ese sentido, han insistido en la necesidad de extremar las precauciones en la montaña, sobre todo fuera de las pistas de esquí y zonas no controladas.

El teléfono de emergencias 112 había recibido hasta las 11 horas de este sábado un total de 72 llamadas relacionadas con la lluvia y la nieve.

La comarca con más llamadas ha sido el Tarragonès (24) y el municipio más afectado Perafort (18). Y es que por lo que se refiere a las lluvias el Camp de Tarragona se ha llevado la peor parte, según los datos de Protección Civil.

Las estaciones meteorológicas con las acumulaciones más significativas hasta ahora son Constantí (Tarragona), con 66,2 litros por metro cuadrado, y Tarragona (51).

En las próximas horas, la previsión meteorológica es que las lluvias se extiendan con mayor intensidad también por las comarcas de Barcelona y Girona.

Los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y el martes 20, para cuando se esperan intensas lluvias en la zona este de Cataluña, así como fuertes vientos y mala mar en el litoral. EFE

