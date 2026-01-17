Espana agencias

Jorge Mas anuncia un acuerdo con el Celta para la continuidad de Tadeo Allende en Miami

Guardar

Washington, 17 ene (EFE).- Uno de los propietarios del Inter Miami de la MLS, Jorge Mas, anunció este sábado un acuerdo con el Celta de Vigo para la continuidad del delantero argentino Tadeo Allende en Estados Unidos.

"Tadeo va a ser parte de la plantilla del 2026. Esperamos su llegada en estos días. Hay acuerdo con Celta de Vigo", dijo Mas en declaraciones a periodistas, sin detallar las condiciones de su continuidad.

Allende, propiedad del Celta de Vigo, llegó cedido al Inter Miami en enero de 2025, inicio de temporada en Estados Unidos.

El argentino fue clave en la línea ofensiva del Inter Miami como escudero de Lionel Messi. Anotó 11 goles en temporada regular y otros 9 en los 'playoff', incluidos uno en la final, rompiendo el récord de la liga en una postemporada.

Sus números ayudaron al Inter Miami a proclamarse campeón de la MLS por primera vez en su historia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

0-0. El Arsenal se estrella ante Sels

Infobae

El argentino Chimy Ávila y Gerard, titulares en las delanteras de Betis y Villarreal

Infobae

3-2. Osasuna remonta y se queda los tres puntos ante el Oviedo

Infobae

Roban a Fullkrug joyas y relojes por valor de medio millón de euros

Infobae

Bruselas advierte que aranceles de Trump podrían provocar "peligrosa espiral descendente"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey