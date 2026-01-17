Jorge Mas anuncia un acuerdo con el Celta para la continuidad de Tadeo Allende en Miami

Washington, 17 ene (EFE).- Uno de los propietarios del Inter Miami de la MLS, Jorge Mas, anunció este sábado un acuerdo con el Celta de Vigo para la continuidad del delantero argentino Tadeo Allende en Estados Unidos.

"Tadeo va a ser parte de la plantilla del 2026. Esperamos su llegada en estos días. Hay acuerdo con Celta de Vigo", dijo Mas en declaraciones a periodistas, sin detallar las condiciones de su continuidad.

Allende, propiedad del Celta de Vigo, llegó cedido al Inter Miami en enero de 2025, inicio de temporada en Estados Unidos.

El argentino fue clave en la línea ofensiva del Inter Miami como escudero de Lionel Messi. Anotó 11 goles en temporada regular y otros 9 en los 'playoff', incluidos uno en la final, rompiendo el récord de la liga en una postemporada.

Sus números ayudaron al Inter Miami a proclamarse campeón de la MLS por primera vez en su historia. EFE