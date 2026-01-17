Espana agencias

Jordi Ribera: "El equipo ha dado un paso adelante"

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, no pudo ocultar su satisfacción por el "paso adelante" dado por su equipo ante Austria (25-30) que le situó con pie y medio en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega.

"Hemos hecho un partido muy completo. Creo que el equipo ha dado un paso adelante. Ha crecido y eso siempre es importante", señaló Ribera en declaraciones difundidas por la Federación Española de Balonmano.

Un paso adelante que se reflejó especialmente en una primera mitad en la que, como recalcó el preparador español, estuvieron "muy bien" tanto en ataque como en defensa, lo que permitió a España alcanzar el descanso con una ventaja de siete tantos (12-19) en el marcador.

"Hemos hecho una primera parte muy buena tanto en ataque como en defensa", señaló Ribera, que no ocultó lo mayores problemas que el conjunto español sufrió en la segunda mitad ante el buen hacer del portero austríaco Constantin Mostl.

"En la segunda parte el rendimiento del portero de Austria ha sido muy bueno. Además hemos fallado muchos lanzamientos claros que nos podrían haber dado un resultado más tranquilo, pero aún con esos errores hemos mantenido el nivel defensivo", explicó.

Pero si Mostl brilló en la segunda mitad, el portero español Sergey Hernández, elegido mejor jugador del encuentro, destacó durante los sesenta minutos de juego con intervenciones determinantes en los momentos cruciales del partido.

"La aportación de la portería se ha elevado también, sobre todo, en los momentos en los que Austria se acercó en el marcador", concluyó Ribera.

Una sobresaliente actuación que el propio Sergey Hernández, atribuyó a la colaboración con la defensa, que al igual que ya ocurrió en la primera jornada ante Serbia rindió a un gran nivel.

"El premio a mejor jugador del partido es un premio al trabajo colectivo que hacemos tanto la defensa como la portería. Una colaboración que ha sido muy buena", aseguró el guardameta español.

Trabajo defensivo en el que destacó el pivote Abel Serdio, que volvió a conformar un granítico bloque en el eje central junto con Antonio Serrradilla.

"Hemos estado muy, muy serios desde el principio. Creo que en estos dos partidos hemos dado un paso adelante en defensa, con mucha agresividad, y eso se está notando", indicó Serdio.

Pero el pivote no sólo destacó el buen hacer defensivo del equipo español, sino también la "fluidez" de la que están dotando los de Jordi Ribera a su juego ofensivo.

"En ataque estamos jugando muy fluidos y esto nos da mucha confianza", recalcó Serdio, que no dudó en calificar de "golpe sobre la mesa" la victoria cosechada este sábado sobre Austria, el equipo que apartó a los Hispanos de la segunda fase en el Europeo de Alemania.

"Teníamos que ganar sí o sí y creo que hemos dado un golpe sobre la mesa. Hemos demostrado que queríamos estar en la siguiente ronda", concluyó el pivote asturiano. EFE

EFE

