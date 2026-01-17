Espana agencias

Jordi Cruyff, nuevo director técnico del Ajax

Redacción Deportes, 17 ene (EFE).- El Ajax de Ámsterdam ha anunciado este sábado que ha nombrado como nuevo director técnico a Jordi Cruyff, con el que ya había alcanzado un acuerdo verbal el pasado 28 de diciembre y que ahora también ha firmado el contrato con el club neerlandés, en el que empezará a trabajar el 1 de febrero.

Jordi (Ámsterdam, 9 de febrero de 1974), hijo del legendario Johan Cruyff, fue jugador juvenil durante varios años en la cantera del Ajax antes de trasladarse a España, donde continuó su formación futbolística en el Barcelona.

Como futbolista profesional también jugó en el Manchester United, entre otros, y disputó nueve partidos con la selección absoluta neerlandesa.

Tras su carrera futbolística, Cruyff, de 51 años, ocupó diversos cargos en el fútbol internacional, entre ellos el de director deportivo del Maccabi Tel Aviv, el Barcelona y la selección de Ecuador. Asimismo estaba vinculado a la Federación Indonesia de Fútbol como asesor.

"Es muy especial estar aquí y firmar mi contrato. En el estadio que lleva el nombre de mi padre y en el club que ha sido importante en mi vida desde que era niño. No hace falta decir lo mucho que significa para mí y mi familia", señala Jordi Cruyff en la web del club.

"A partir de febrero me dedicaré por completo al Ajax. Esto me produce un gran sentido de responsabilidad y orgullo. Agradezco a la directiva del club su confianza. El Ajax es un club único con una rica historia, y voy a hacer todo lo posible para añadir juntos un nuevo capítulo de éxito", agrega.

El Ajax agrega que "en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aún por convocar, se informará formalmente de la intención del Consejo de Supervisión del club de nombrar también a Cruyff como consejero estatutario hasta el 30 de junio de 2028. EFE

