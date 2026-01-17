Espana agencias

Iván Romero: “Con el penalti nos vinimos un poco abajo”

Guardar

Madrid, 17 ene (EFE).- Iván Romero, delantero del Levante, lamentó la derrota de su equipo en el Bernabéu ante el Real Madrid (2-0) en un partido en el que, en su opinión, tuvieron “las mejores ocasiones” que no aprovecharon y señaló que el penalti transformado por el francés Kylian Mbappé en el minuto 58 cambió el encuentro.

“En la primera parte hemos tenido las mejores ocasiones, y no las hemos aprovechado. En la segunda parte nos encerramos un poco más de lo normal y nos atacaron más fácil”, analizó en Movistar+.

“Tras el penalti nos vinimos un poco abajo y no puede ser así, hay que seguir para el siguiente partido”, amplió.

Un Levante que con la derrota se mantiene penúltimo en la clasificación, a pesar de lo que Iván Romero se mostró confiado en que le puedan dar la vuelta a la situación.

“La actitud del equipo es muy buena, no nos rendimos. Es la línea a seguir, tenemos que seguir con este camino”, dijo. EFE

