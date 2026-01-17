Hugo Burcio se estrena en una convocatoria sin Beltrán ni Jutglá

Vigo, 17 ene (EFE).- El futbolista del filial Hugo Burcio es la gran novedad en la lista de convocados de Claudio Giráldez para el partido de mañana contra el Rayo Vallecano, en la cual no están Fran Beltrán ni Ferran Jutglà.

La inminente salida de Beltrán al Girona ha abierto las puertas al centrocampista madrileño, una de las mayores promesas del filial celeste, con el que este curso ha disputado 17 partidos en Primera Federación.

En la lista de convocados tampoco está, por segunda semana consecutiva, el delantero Ferran Jutglà. El resto de descartes técnicos son el extremo argentino Franco Cervi y el lateral serbio Mihailo Ristic. EFE

Dmg/jpd