Hospitalizadas dos menores tras quedar atrapadas en un incendio en una vivienda de Toledo

Toledo, 17 ene (EFE).- Dos menores de 9 y 17 años han sido hospitalizadas este sábado tras quedar atrapadas en un incendio de una vivienda situada en la localidad toledana de Calera y Chozas.

Según ha informado a EFE el 112, las menores quedaron atrapadas en la vivienda, de dos plantas, situada en la calle San Pedro, después de iniciarse el fuego, cuyo origen es por el momento desconocido.

Vecinos de la zona consiguieron liberarlas antes de la llegada de la Guardia Civil y los bomberos de Belvís de la Jara y Talavera de la Reina, que extinguieron el fuego.

Las menores han sido atendidas por una UVI móvil y trasladadas en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Talavera de la Reina tras resultar afectadas por quemaduras e inhalación de humo. EFE