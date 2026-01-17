Hallan el cuerpo calcinado de una persona en Ortuella (Bizkaia)

Vitoria, 17 ene (EFE).- La Ertzaintza está investigando el hallazgo del cuerpo calcinado de una persona en la localidad vizcaína de Ortuella, han confirmado a EFE fuentes de la Policía vasca.

El hallazgo del cadáver se produjo a media tarde de este viernes en un chabola ubicada en un descampado apartado del centro de la localidad.

Una vez que la Ertzaintza tuvo conocimiento del hecho, se llevó a cabo una inspección de la zona y el levantamiento del cadáver, y ahora investiga las circunstancias que rodean este suceso.

Por el momento se desconocen más datos sobre lo ocurrido y de la identidad de la persona fallecida. EFE