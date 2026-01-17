Guruzeta fue expulsado por mostrar "disconformidad" al árbitro y Lekue por "protestar"

Bilbao, 17 ene (EFE).- Los jugadores del Athletic Club Gorka Guruzeta e Iñigo Lekue fueron expulsados este sábado en el Son Moix, ante el Mallorca, por mostrar "disconformidad" al árbitro del partido, José Luis Guzmán, en el caso del delantero, y "protestar de manera airada y enérgica" las decisiones del juez del choque, el defensa, según revela el acta del encuentro.

Los dos jugadores vieron la tarjeta roja casi a la vez, en los minutos 70 y 71, con el juego parado durante la revisión de la jugada clave del partido, el penalti señalado a instancias del VAR que dio origen al 3-2 definitivo a favor del RCD Mallorca, Fue una falta máxima por mano de Yuri Berchiche en una disputa con Vedat Muriqi en el área visitante.

Guruzeta vio la segunda amarilla y a Lekue, que estaba en el banquillo, el árbitro le mostró tarjeta roja directa.

Según explica Guzmán en el acta, Guruzeta fue expulsado al ver una segunda cartulina amarilla por "hacer observaciones de orden técnico en disconformidad con una de mis decisiones y dirigiéndose a mí, a escasos metros de mi persona, en los siguientes términos: 'esta es para compensar la jugada de Elche".

En cuanto a Lekue, la razón esgrimida en el acta por el árbitro jienense para mostrarle la roja directa fue la de "protestar de manera airada y enérgica, brazos en alto y viva voz, saliendo del banquillo una decisión mía, a instancias del 4º árbitro". EFE