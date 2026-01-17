Fallece un hombre tras ser atropellado por un autobús en Asturias

Oviedo, 17 ene (EFE)-. Un hombre de 76 años ha fallecido este sábado tras ser atropellado por un autobús en la localidad asturiana de Riaño, en el municipio de Langreo, ha confirmado a EFE el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).
Según las mismas fuentes, los hechos tuvieron lugar pasadas las 18:00 horas cuando el autobús, que se encontraba en una parada cercana al hospital de dicha localidad, realizó una maniobra marcha atrás y arrolló el peatón, que quedó atrapado bajo el vehículo y tuvo que ser excarcelado.
Hasta el lugar, se desplazaron Bomberos de Asturias del parque de San Martín del Rey Aurelio, efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios que confirmaron el fallecimiento del hombre. EFE
