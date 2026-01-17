Espana agencias

El KH-7 Ecovergi Team gana el Dakar en la categoría Mission 1.000 por tercera vez

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Los españoles Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavi Ribas volvieron a situar al KH-7 Ecovergi Team en lo más alto del Rally Dakar al conquistar, por tercer año consecutivo, el título de la categoría Mission 1.000.

El equipo español se mantiene así invicto desde la creación de esta clase, confirmando su hegemonía deportiva y tecnológica en el marco del programa Dakar Future.

La victoria quedó certificada en la 13 y última etapa, disputada en un bucle con salida y llegada en Yanbu. El recorrido, de 101 kilómetros totales, 53 de ellos cronometrados, exigió máxima concentración hasta el último metro. Juvanteny, Criado y Ribas finalizaron segundos en la especial, pero cumplieron el objetivo estratégico del día al completar el tramo en Modo Sport, lo que les permitió sumar la máxima puntuación posible (20 puntos).

Al obtener sus principales rivales el mismo resultado, los seis puntos de ventaja acumulados previamente resultaron definitivos para sellar el título.

“Llegar al final de un Dakar siempre es un regalo, pero hacerlo ganando por tercera vez consecutiva es una felicidad inmensa. Hoy hemos tenido que darlo todo para no dar opciones a los rivales y hemos ido a un ritmo muy rápido. Esta victoria es la recompensa a un trabajo de equipo impecable”, explicó el piloto Jordi Juvanteny tras completar la etapa final.

El balance del Dakar 2026 confirma la solidez del KH-7 Ecovergi Team. A lo largo de la prueba, el equipo español sumó cuatro victorias de etapa y cerró la clasificación con un total de 237 puntos, seis más que el segundo clasificado.

Más allá del éxito deportivo, el Dakar 2026 supuso un nuevo hito tecnológico para el proyectol que compitió con el primer vehículo híbrido de hidrógeno y eléctrico de la historia del Dakar, una evolución del MAN 6x6 desarrollada por Evarm.

El sistema combina hidrógeno y HVO con una innovadora hibridación eléctrica capaz de recuperar energía en frenadas y descensos para reutilizarla posteriormente. El camión completó los 6.000 kilómetros del rally, 1.168 de ellos cronometrados, demostrando fiabilidad en condiciones extremas.

La edición también tuvo un fuerte componente simbólico, ya que José Luis Criado alcanzó las 35 participaciones en el Dakar, un récord compartido con Stéphane Peterhansel, mientras que Jordi Juvanteny suma ya 34. EFE

