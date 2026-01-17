Espana agencias

El Baxi Manresa, a asaltar Vitoria para seguir con la buena dinámica en la Liga Endesa

Manresa (Barcelona), 17 ene (EFE).- El Baxi Manresa buscará este domingo (17:00 horas CET) ganar al Kosner Baskonia y asaltar el Buesa Arena para seguir con la buena dinámica de resultados en la Liga Endesa.

Los del Bages llegan a este partido después de sumar tres victorias en los últimos cinco encuentros, lo que les permitió alejarse de las posiciones de descenso. Sin embargo, pese a esta racha, los manresanos no tendrán opciones de billete para la Copa del Rey en las dos últimas jornadas de fase regular que restan antes de finalizar la primera vuelta.

El Baxi Manresa es decimocuarto en la clasificación con un balance de seis victorias y nueve derrotas, con tres triunfos por encima de las posiciones de descenso, y a otros tres triunfos del octavo clasificado, el Unicaja, equipo que marcaría el límite para disputar el 'play-off' al término de la fase regular.

Los catalanes vencieron en la pasada jornada al Río Breogán en el Nou Congost por 104-99, en un duelo en el que llegaron a ganar por más de 20 puntos de renta en la primera mitad, y sufrieron en el tramo final para llevarse la sexta victoria de la temporada.

Además, también jugaron el pasado miércoles en la Eurocopa en la pista del Bahcesehir turco, donde lograron un sorprendente triunfo por 92-96 ante uno de los equipos favoritos a levantar dicho título.

Para el partido ante los baskonistas, el técnico Diego Ocampo tendrá todo el equipo a su disposición, con la única duda del base Dani Pérez, que se encuentra en el tramo final de recuperación de una rotura fibrilar.

Por otro lado, podría debutar en la Liga Endesa el reciente fichaje, el pívot estadounidense Pauly Paulicap, que llegó esta misma semana a Manresa procedente del Promitheas Patras griego.

Quien no jugará será el también pívot estadounidense Grant Golden, que ya acordó su rescisión de contrato para fichar posteriormente por el Elan Chalon francés.

En la previa del choque ante el Baskonia habló Diego Ocampo de la dificultad del mismo, y del buen nivel del equipo en las últimas semanas. "Jugamos ante un equipo que acumula cinco victorias seguidas en ACB y que en Euroliga también suma buenos resultados, será muy difícil ganar en Vitoria", ha advertido.

"Nosotros llevamos 35 partidos oficiales esta temporada, que son muchos, y ahora es cuando estamos en nuestra mejor versión. Toca seguir así, siempre teniendo en cuenta que podemos perder, pero el hecho de competir no es negociable", ha concluido Ocampo. EFE

