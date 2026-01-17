Espana agencias

Cuba extiende la exención de aranceles a alimentos, medicinas y otros productos

La Habana, 17 ene (EFECOM).- El Gobierno de Cuba extendió la exención del arancel aduanero a los alimentos, medicinas, artículos de aseo y otros productos como plantas eléctricas que pueden entrar en el país sin fines comerciales, informó este sábado la prensa estatal.

La notificación del Ministerio de Finanzas y Precios, divulgada en la televisión estatal, especificó que como novedad no habrá una “fecha límite” esta vez, por lo que la medida estará vigente “mientras persistan las condiciones que han determinado su aprobación”.

La anterior prórroga databa de septiembre del año pasado y vencía ahora en enero.

La normativa entró en vigor en 2021 y desde entonces se ha aplazado varias veces y mantiene el límite del valor en aduana -de 200 a 500 dólares estadounidenses- para las importaciones que realizan las personas mediante envíos.

El Gobierno aclaró que la decisión de prorrogarla nuevamente ha tenido en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron su anuncio.

La importación de alimentos y medicamentos sin límites de aranceles fue una medida adoptada tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 que tuvieron entre sus principales causas la escasez, el desabastecimiento de productos básicos y los prolongados cortes de la electricidad.

Cuba padece una grave crisis económica desde hace más de cinco años, lo que se refleja en la escasez de productos básicos (como alimentos, medicinas y combustible), la dolarización parcial de la economía, la depreciación del peso, prolongados y frecuentes apagones y una fuerte inflación de los precios. EFECOM

