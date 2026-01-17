Espana agencias

Corberán: “Tenemos ganas de rebelarnos en la Liga”

Paterna (Valencia), 17 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, afirmó que su equipo tiene “ganas de rebelarse” en la Liga y que “las ganas son superiores a las horas (menos de 72) que han pasado desde el último partido de Copa al de Liga” para el partido que disputa este domingo ante el Getafe en el Coliseum.

“Para competir el partido vamos a tener que sacar mucho carácter, rabia y competir el partido. Veo al equipo con ese carácter, rabia y determinación para competir porque el deseo y las ganas pueden con cualquier tipo de dificultad”, dijo este sábado en la rueda de prensa previa al duelo en Madrid.

Corberán apuntó que el partido será decisivo en las acciones a balón parado, en las transiciones hacia portería rival y en la defensa. “Va a ser un partido de una gran exigencia, conocemos al Getafe y a su entrenador. Tiene mucho mérito porque trabaja muy bien y consigue resultados”, expresó.

“Respeto muchísimo a José (Bordalás), hizo una temporada muy buena en el Valencia y no ha dejado de hacer buenas temporadas, hace equipos muy competitivos. No estoy de acuerdo con que tengan recursos mínimos, veo dos muy buenos mediocentros, han firmado jugadores, veo un equipo que compite”, analizó.

Pero el entrenador valencianista expresó que el equipo está centrado en ellos mismos: “Tengo la suerte de tener jugadores también muy competitivos y vamos con el objetivo de sacar algo muy positivo”.

Además, agregó que la mentalidad de la Copa deben llevarla al partido de Getafe: “Me gusta que cuando el equipo quiere algo y lo lucha, lo consigue. Si deseamos algo, hay que lucharlo y no parar hasta que lo consigamos. Queremos empezar la segunda vuelta de la mejor manera”.

“Somos conscientes de que queremos ganar partidos, tenemos que hacerlo, la necesidad de esa victoria es tan grande como el deseo por conseguirla. Queremos dar nuestra mejor versión, conseguir un resultado positivo y vamos a hacer todo lo posible para que así sea”, señaló.

Por otro lado, preguntado por si ve al equipo capaz de hacer una segunda vuelta como la de la pasada temporada, Corberán respondió: “No sé lo que conseguiremos. El equipo hace cosas muy buenas, aunque no consigamos los resultados que queremos, tenemos que hacer cosas mejor. Tenemos que reducir el numero de goles en contra, mejorar en el balón parado…”.

“El rival de mañana aprovecha mucho esas opciones. Cuantos más aspectos del juego dominas más cerca estás de conseguir resultados positivos. Comenzamos la segunda vuelta con ese espíritu de mejorar”, aseguró.

Mientras, sobre las cuatro suplencias seguidas de Arnaut Danjuma, Corberán explicó que “me gusta percibir la mentalidad de los jugadores antes de venir, para que sepa también qué se va a encontrar cuando llega. Esas conversaciones no generan privilegios. Estoy encantado con Danjuma, tiene unas grandes condiciones y estoy convencidísimo de que va a dar muchas alegrías al Valencia”.

Por último, sobre la denuncia del Burgos a la alineación indebida de Sadiq en Copa, Corberán dijo: “En España y en Europa se permite que los jugadores jueguen en dos clubes en una misma temporada. Sadiq jugó con la Real y ahora con el Valencia CF. No entiendo el objetivo que había detrás de la reclamación del Burgos CF. Es algo que ha quedado muy claro que no tenía ningún tipo de consistencia”. EFE

