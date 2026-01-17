Espana agencias

Condenan a un año de cárcel a un camionero que se quedó 12,5 toneladas de chocolate

Alicante, 17 ene (EFE).- Un camionero de 41 años, español, ha sido condenado a un año de cárcel por quedarse con 12,5 toneladas de chocolate que debía transportar desde Zaragoza hasta una nave de Elche (Alicante) para venderlas a un tercero por apenas 1.200 euros.

Según la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, a la que ha tenido acceso EFE, se ha condenado tanto al camionero como al empresario de 42 años que adquirió la mercancía, ambos naturales de Alicante, aunque a éste último se le imponen seis meses de prisión por el delito de receptación. Las 12,5 toneladas de chocolate fueron recuperadas en la nave del representante de la mercantil, en término municipal de Alicante.

El tribunal considera probado que el 4 de febrero de 2021 el camionero, que tenía antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, fue contratado por una mercantil para conducir la carga del chocolate en un camión de gran tonelaje desde la capital aragonesa hasta un centro logístico de una firma en Elche.

Los 12.500 kilogramos de chocolate y otros productos comestibles tenían un valor de 113.737,24 euros, según la tasación, y una vez cargada la mercancía el conductor no la llevó al destino sino que la ofreció al otro condenado, quien la pagó por sólo 1.200 euros en efectivo.

Durante el juicio, el camionero admitió que se apropió del chocolate y que contactó por teléfono con el otro acusado, a quien no conocía, mientras que éste último defendió su inocencia al asegurar que creyó la versión que le dio el conductor sobre que el chocolate era suyo y que procedía de un siniestro, por lo que urgía la venta al ser productos perecederos cuya fecha de caducidad estaba muy próxima.

El empresario también relató al tribunal que pagó en metálico y sin exigir factura porque tenía intención de reclamar "más adelante" el justificante de pago para el abono del IVA, a través del teléfono usado para contactar.

Sin embargo, la versión del empresario ha sido creíble ni verosímil para el tribunal tanto por la "desproporción" de la transacción económica, al ser el valor "ostensiblemente superior al precio abonado" para conseguir "un lucro con su venta a terceros", como porque, junto al chocolate, había una parte de la mercancía que eran productos no perecederos como comida para animales y botellas de agua.

Además de colocar el chocolate, el conductor también vendió por 158,5 euros los 13 palets usados para la carga de la mercancía del camión a una mercantil de Riba Roja de Turia (Valencia), aunque en este caso no se ha acreditado que la firma supiera la procedencia ilícita.

Por todo ello, la Audiencia impone un año de prisión y una multa de seis meses con una cuota diaria de 6 euros al camionero, además del pago de la mitad de las costas procesales, mientras que al empresario se le condena a seis meses de cárcel y a pagar el otro 50 por ciento de los gastos. EFE

