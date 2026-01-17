Cerca de 2.500 personas se manifiestan con tractores en Berlín contra acuerdo con Mercosur

Berlín, 17 ene (EFE). Alrededor de 2.500 personas se dieron cita en una manifestación, en la que también participaron 50 tractores, para protestar contra el acuerdo de la UE con Mercosur y pedir una agricultura que tenga más respeto hacia los animales y hacia el medioambiente, según cifras de la policía.
Los organizadores hablaron de varios miles de manifestantes.
Una alianza creada bajo el lema "Estamos hartos" convocó la protesta y sostiene que el acuerdo con Mercosur aumenta la presión y la competencia para los granjeros.
"El Gobierno actual hace una política agraria retrógada. Queremos recordarle su responsabilidad", dijo el portavoz de la alianza, Jan Greve.EFE
(video)
Últimas Noticias
El estadounidense Brock Heger revalida el título del Dakar en SSV
Ancelotti, presente en el Bernabéu
Mbappé y Asencio dan la victoria al Real Madrid en una tarde de pitos (2-0)
El KH-7 Ecovergi Team gana el Dakar en la categoría Mission 1.000 por tercera vez
Presidentes latinoamericanos llegan a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur
MÁS NOTICIAS