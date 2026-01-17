Bob Pop opta a la Alcaldía de Barcelona "sin hada madrina" y apelando al ADN de BComú

Barcelona, 17 ene (EFE).- El escritor y humorista Bob Pop ha lanzado este sábado su candidatura a las primarias de Barcelona en Comú para elegir alcaldable apelando al "ADN original" de los Comuns y con un equipo "sin hada madrina" ni el apoyo de ministros, en contraposición a la lista oficialista que lidera Gerardo Pisarello.

En un acto en el Centro Cívico de la Barceloneta, que ha reunido a un centenar de personas, Pop ha presentado su candidatura, integrada por el exdiputado de Comuns Enric Bárcena o el exconcejal de distrito de Barcelona en Comú David Pequeño.

Entre el público también estaba Rosa Lluch, hija del exministro socialista Ernest Lluch, o la exdiputada y exconcejal de Barcelona de ICV Laia Ortiz.

"Se está dando la imagen de que estoy solo y que soy un paracaidista que ha llegado de golpe, pero no es verdad. He estado aquí desde el principio, en los actos de los Comuns desde la primera campaña, cerca de Ada Colau y su equipo", ha enfatizado Pop, que ha subrayado que cuenta con un equipo que "está y ha estado en puestos de responsabilidad" de la formación y que conoce el partido, la ciudad y los barrios.

Sin embargo, ha ironizado con que a su acto no acudirían "ministros" ni ninguna "hada madrina", en comparación con la candidatura del actual secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, que en su acto de presentación contó con el apoyo de la exalcaldesa Ada Colau y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entre otras figuras del espacio.

"Esta coronación es una mierda comparada con la del candidato oficial", ha bromeado Pop, con una foto de la presentación de Pisarello de fondo.

Pese al tono humorístico de parte de su intervención y de su perfil de cómico, ha remarcado que se toma "muy en serio" el proceso.

"Es posible otra forma de hacer política, audaz, como la hicieron los Comuns hace 10 años. Hay algo en el ADN de la gente con la que estoy trabajando que es la necesidad de ilusionar otra vez", ha remarcado.

Pop ha hecho énfasis en su voluntad de "escuchar a todo el mundo y no replegarse solo en el nicho del partido, de la megapureza de izquierdas".

Según el cómico, ante el auge de la extrema derecha, la izquierda "tiene la tentación de replegarse y aguantar", pero él ha reivindicado la necesidad de "salir a ganar".

"Hay una forma de ver la política en las izquierdas que tiene que ver con la especulación de los pactos (después de las elecciones). Debemos poder ganar, no tenemos que hacer pactos porque sí", ha enfatizado.

Pop, que ha afirmado que ya tiene una número dos con quien hacer tándem en el proceso de primarias aunque no ha revelado su nombre, ha prometido que si gana el proceso visitará a 1.000 vecinos de la ciudad para conocer sus necesidades. EFE

(Foto)