Beltrán, fuera de la convocatoria ante su inminente salida al Girona

Vigo, 17 ene (EFE).- El centrocampista Fran Beltrán no entra en la lista de convocados de Claudio Giráldez para el partido de mañana, domingo, contra el Rayo Vallecano ante su inminente salida al Girona.

“Está abierta una operación de salida y creo que es entendible que no entre en la lista hasta que se solucione su futuro”, explicó el entrenador del Celta en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva.

El futbolista madrileño, que acaba contrato con la entidad gallega el próximo 30 de junio, está a la espera de que ambos clubes cierren su traspaso al equipo de Michel Sánchez, quien ya lo dirigió durante su etapa en el Rayo.

Beltrán llegó a Balaídos en el verano de 2018 como una apuesta personal del entonces director deportivo Felipe Miñambres. En su primera temporada, pese a su juventud, ya participó en 30 partidos de Liga (1.513 minutos de juego).

A partir de ahí, su protagonismo en el equipo no ha dejado de crecer hasta que entró en su último año de contrato: 28 partidos jugados en el curso 2019-20 y 32 en el siguiente; 37 en la liga 2021-22; 33 en la 2023-24; y 34 en la pasada, ya con Giráldez como técnico.

Perjudicado por la irrupción de Miguel Román, Beltrán ha dejado de contar para el entrenador celeste, quien en los últimos dos partidos de Liga no le dio ningún minuto. EFE

dmg/jpd

