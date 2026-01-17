Espana agencias

Agnès Batlle: "Aunque todo el mundo los disuade, hay jóvenes que apuestan por el campo"

Guardar

Irene Dalmases

Barcelona, 17 ene (EFE).- Procedente de una familia de granjeros y agricultores, la periodista Agnès Batlle es, sin embargo, una urbanita convencida, que al mes de llegar a Chicago, donde residió hace unos años, conducía por Wells Street sin ningún problema. Su hijo Pau Fenés Batlle, en cambio, desde pequeño se ha sentido más identificado con el ámbito rural.

El hecho de que hace un año, con 16, Pau dejara el hogar familiar, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), y se trasladara a la comarca de Osona para estudiar Agropecuarias en la Escuela Agraria Quintanes, llevó a Batlle a sentarse ante el ordenador para escribir 'Arrels rebels' (Ara Llibres), que llegará a los anaqueles el día 20.

En una entrevista con EFE, la radiofonista, con más de veinte años de experiencia como redactora y locutora de radio en RTVE, ha rememorado que la obra, donde ofrece el testimonio de diez adolescentes catalanes que plantan cara al abandono del campo, empezó a tomar forma cuando su hijo se fue y ella sintió cierto "vacío y añoranza".

Hablándolo con gente de la editorial, coincidieron en que la decisión de Pau de buscarse su futuro junto a su abuelo Joan en el Alt Empordà tenía su miga, habiendo vivido siempre en el área metropolitana de Barcelona, y también convinieron en que faltan relatos de "adolescentes en positivo".

Durante varios meses del pasado año, Batlle se trasladó a explotaciones agrarias de toda Cataluña, de norte a sur, de este a oeste y de diferentes sectores, y habló con su propio hijo y con Jordi Bruch Escribano, Jan Rodriguez Condom, Marina Brugué Luque, Anna Fíguls Martí, Pol Nadal Lavernia, Gemma Masramon Codina, Sergi Franch Casanova, Guifré Bassó Barretina y Roger Puigoriol, de entre 16 y 19 años, sobre sus circunstancias personales.

"Todos ellos -desvela- son un ejemplo claro de relevo generacional y de tenerlo claro desde que eran muy pequeños, a pesar de las vicisitudes del sector y de que en la etapa escolar hayan sufrido agravios por confesar que querían ser payeses, con insultos incluidos, como aportan algunos de los testimonios".

Con todo en contra, resalta la escritora, "con todo el mundo intentándolos disuadir, ellos se han mantenido con una convicción súper firme y no sólo han hecho de su convicción un estandarte, sino que todos están estudiando, se están formando en el sector".

El libro tanto aporta el testimonio de Gemma, que quiere ser veterinaria de animales de granja, y que procede de la primera granja en España en implantar los robots GEA para muñir vacas sin intervención humana, al de Sergi, el único de los 130 alumnos de bachillerato de su instituto en Deltebre (Tarragona) que quiere continuar el trabajo de arrocero.

En las páginas de la obra, el lector se dará cuenta de que las chicas lo tienen más "complicado" que los chicos; conocerá las críticas a la "carga burocrática" del sector, sin obviar ninguno de ellos que sus trabajos, a pesar de la tecnificación de las últimas décadas, serán "sacrificados" y que es difícil la conciliación familiar.

Agnès Batlle tampoco esconde que es "constante" la "falta de respeto en torno a la actividad agraria" y es de las que piensa que si hoy existe una ley que defiende el sonido que provocan escuelas y equipamientos deportivos, las explotaciones agrarias "también necesitan blindar su actividad reconociéndoles que emiten un sonido y un olor determinados".

"Nosotros como sociedad -agrega- deberíamos reflexionar y, en vez de ponerles palos en las ruedas, ayudarles".

Por otra parte, la obra cuenta con las ilustraciones de Clàudia Puig Parra, una barcelonesa de 16 años, que ha reflejado con sus dibujos la esencia de cada uno de los capítulos.

Además, Batlle ha incluido diferentes recuadros sobre la nomenclatura y el lenguaje de algunas de las especificidades agrarias y rurales que se plasman porque buscaba un libro "explicativo y pedagógico, no solo para la gente del sector, con lo que no podemos dar por entendido ningún concepto y, por ello, se alude a la fauna cinegética o a qué es el Mercosur".

El capítulo final, 'En el corazón del poder', relata el encuentro que los jóvenes mantuvieron con el conseller de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, a quien agradecen su empatía y esperan que sus palabras "concuerden con los hechos".

Aunque ni ella ni su hermano, también periodista, siguieran con la herencia familiar, igual que algunos de los progenitores que aparecen en la obra, hoy Agnès Batlle se muestra orgullosa de la decisión de su hijo, porque "cuando desaparece una familia payesa, lo que se pierde no son solo sus explotaciones, son sus saberes ancestrales, su habla, su cultura y sus tradiciones". EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Divulgan los periódicos de la época que narraron desde Huelva el vuelo del Plus Ultra

Infobae

Cárcel para los 5 detenidos de una narcolancha con 2,7 toneladas de hachís en el Estrecho

Infobae

Joaquín Pueyo, el pionero de la trufa en Álava

Infobae

Luciano Benavides: "Sabía que este Dakar llevaba mi nombre"

Infobae

Alicante acogerá por sexta vez la salida de The Ocean Race en 2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estafados dos veces: la Justicia

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing