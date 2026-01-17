3-2. Osasuna remonta y se queda los tres puntos ante el Oviedo

Pamplona, 17 ene (EFE).- Osasuna se impuso este sábado al Oviedo por 3-2 en un partido lleno de alternativas, intensidad y emoción hasta el último suspiro y decidido con un gol de Víctor Muñoz en los instantes finales tras un duelo marcado por la inspiración de Budimir y los constantes cambios en el marcador. EFE
