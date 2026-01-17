Espana agencias

25-22. El Guardés viajará a Italia con una renta de tres goles

Vigo, 17 ene (EFE).- El Mecalia Atlético Guardés defenderá dentro de una semana en Italia una renta de tres goles en la vuelta de los octavos de final de la Copa Europea, después de imponerse este sábado en la ida por 25-22 al Hanball Erice, en un partido que desniveló en el arranque del segundo tiempo con un parcial 6-0.

El equipo gallego se apoyó en su excelente rendimiento defensivo y en las paradas de la francesa Amandine Balzinc para sujetar a la potente primera línea del líder de la Serie A1. El desacierto italiano permitió al Guardés escaparse en el electrónico (6-4, min.15), pero varias pérdidas de balón dieron aire al conjunto de Bruno Tornelli, que igualó el duelo apoyándose en los goles de Ahanda y Alexandra do Nascimento.

Esa igualdad (8-8, 10-10) se mantuvo hasta que el Guardés golpeó a su rival en el inicio del segundo tiempo con un parcial 6-0 que lo disparó en el electrónico (15-10). Las paradas de Balzinc sostuvieron al conjunto gallego hasta que una exclusión de María Palomo le hizo daño. Un parcial 1-4 metió en el partido al Erice (21-19), pero el Guardés supo sufrir para conservar una renta de oro.

- Ficha técnica:

25 - Mecalia Atlético Guardés: Jazmín Mendoza (1), Blazka Hauptman (1), Lorena Téllez (7), María Palomo, Elena Martínez, Ania Ramos (6), Amandine Balzinc -equipo titular-; Rosane Serrano (4), Cecilia Cacheda (2), María Sancha (2), África Sempere (1), Carme Castro (1), Ariana Portillo, Sabina Mínguez (p.) y Melina Rodríguez (p.).

22 - Handball Erice: Nicole Bernabei, Macarena Gandulfo (3), Alexandra do Nascimento (4), Lucia Dalle, Gabi Pessoa (2), Shandy Barbosa (1) e Ivana Kapitanovic -equipo titular- Dagui Assana (5), Delphine Ahanda (5), Alexandra Severin (2), Irène Fanton, Marianela Tarbuch, Teresa Losio, Ramona Manojlovic y Martina Iacovello (ps).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 3-3, 4-3, 6-4, 7-8, 10-10 (descanso); 13-10, 16-11, 18-13, 21-16, 22-19, 25-22.

Árbitros: Hugo Xavier y Alexandre Bragança (Portugal). Excluyeron con dos minutos a Carme Castro y María Palomo por parte del Guardés, y a Macarena Gandulfo (2), Dagui Assana, Alexandra do Nascimento (2), Ramona Manojlovic e Irène Fanton por parte del Erice.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Europea disputado en el pabellón de A Sangriña. EFE

