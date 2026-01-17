Espana agencias

1-1. Yilmaz y Cakir evitan la derrota del Galatasaray a la espera del Atlético de Madrid

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Un remate con la derecha en el segundo palo de Baris Alper Yilmaz y una parada final de Ugurcan Cakir evitaron la derrota del Galataray en el minuto 84 para sostenerlo en el liderato de la liga turca, a la espera del enfrentamiento en la penúltima jornada de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid del próximo miércoles en el mismo escenario (1-1).

En su ofensiva final logró igualar el 0-1 de Mohamed Bayo, oportuno para conectar una volea dentro del área en el minuto 73 tras una secuencia de rebotes y adelantar al Gaziantep de forma inesperada.

El Galatasaray, con Ilkay Gundogan, Lemina, Leroy Sané y Mauro Icardi en su once titular y a la espera de Lucas Torreira, sancionado, y Viktor Osimhen, en la Copa África hasta este sábado, reaccionó después para mantener su racha en casa en el campeonato turco, sin una sola derrota, pero con la necesidad de una parada final salvadora de Ugurcan Cakir para proteger su liderato del Fenerbahce, aún a cuatro puntos de distancia.

Ubicado en la decimoctava posición con nueve puntos en la Liga de Campeones, el Galatasaray recibe este miércoles al Atlético de Madrid, que es octavo con 12 puntos. EFE

EFE

