Mapfre comercializará sus seguros en los hipermercados de Carrefour

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Mafre ha acordado con Carrefour distribuir sus seguros en los hipermercados de la empresa francesa de alimentación, cuyos clientes podrán beneficiarse de cheques de ahorro al contratar pólizas de la entidad aseguradora.

Según han informado ambas entidades, quienes contraten o renueven sus pólizas, bien sean de hogar, auto, salud, vida o decesos, entre otros, acumularán dinero en forma de cheques ahorro para compras en hipermercados Carrefour.

La consejera delegada de Mapfre Iberia, Elena Sanz, ha afirmado que este acuerdo refuerza la capilaridad del grupo asegurador a través de Carrefour y se integra de forma "plenamente complementaria" con todos los canales de distribución de la aseguradora, maximizando la generación de valor para ambas compañías”.

Por su parte, la directora Ejecutiva de Carrefour España, Elodie Perthuisot, ha apuntado que el acuerdo con Mapfre supone la transformación del sector de los seguros en el comercio minorista, con servicios que ofrecen al cliente ahorros personalizados para simplificar y mejorar su experiencia de compra. EFECOM