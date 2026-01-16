Espana agencias

La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,04 %) y cierra en rojo una semana de récord

Londres, 16 ene (EFECOM).- La Bolsa de Londres cerró este viernes prácticamente plana, con una leve bajada del 0,04 %, y finalizó en negativo una semana de récord en una jornada lastrada por las cotizadas del sector minero y petrolero.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', retrocedió 3,65 puntos, hasta los 10.235,29; mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, sumó un 0,13 %, hasta los 23.311,37 y manteniéndose en sus niveles máximos.

El FTSE-100 logró superar por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos en la primera jornada de 2026 y, desde entonces, ha encadenado varios récords al cierre e intradiarios, al igual que el FTSE-250.

En esta semana, salvo dos jornadas en las que el selectivo acabó casi plano, la tendencia ha sido alcista, impulsada por las cotizadas de las materias primas, los resultados de los bancos en Estados Unidos o el crecimiento del PIB británico el pasado mes de noviembre, de un 0,3 %, que se dio a conocer este jueves.

En este contexto, la más perjudicada del día en Londres fue la editorial Pearson, que cayó un 4,05 %, seguido de la compañía de energía y metales Metlen, que perdió un 3,80 % y la empresa de apuestas en línea Entain, que descendió un 3,27 %.

En cambio, aunque fuera del podio, coparon las pérdidas del parqué británico las mineras Antofagasta, Endeavour Mining, Glencore y Anglo American, en ese orden, pues todas se dejaron más de un 2 %.

Por el contrario, las más beneficiadas fueron la contratista de defensa BAE Systems, que creció un 2,30 %, el banco Natwest Group, que sumó un 2,16 %, y la empresa de ingeniería Smiths Group, que agregó un 1,95 %. EFECOM

