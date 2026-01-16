Hisdesat trabaja ya para sustituir al satélite SpainSat II, dañado por el impacto de una partícula espacial

La compañía Hisdesat, compañía participada en su mayoría por Indra, y el Ministerio de Defensa han puesto en marcha el proceso para sustituir al satélite SpainSat NG II, al constatar que ha quedado dañado por el impacto de una partícula espacial y, en consecuencia, no puede cumplir con su misión asignada.

Así lo ha trasladado el Ministerio de Defensa en un comunicado, que ha hecho hincapié en que las comunicaciones con las Fuerzas Armadas están garantizadas y el impacto no ha afectado al normal desarrollo de sus operaciones gracias a la combinación de las capacidades del sistema SpainSat-NG, actualmente en servicio, y del satélite SpainSat, que continúa plenamente operativo. La idea pasa por construir un nuevo satélite idéntico al dañado cuanto antes.

El Programa SATCOM-Spainsat NG constituye uno de los pilares fundamentales de la modernización de las comunicaciones por satélite de las Fuerzas Armadas. Su objetivo es sustituir progresivamente a los sistemas actuales SpainSat y XTAR-EUR por una nueva generación de satélites más avanzados, seguros y resilientes, capaces de operar en las bandas X, Ka y UHF.

El SpainSat NG II, operado por Indra, se lanzó en octubre de 2025. Tiene un satélite gemelo, el I, que se puso en órbita en enero del año pasado.