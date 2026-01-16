Espana agencias

Hisdesat trabaja ya para sustituir al satélite SpainSat II, dañado por el impacto de una partícula espacial

Guardar

La compañía Hisdesat, compañía participada en su mayoría por Indra, y el Ministerio de Defensa han puesto en marcha el proceso para sustituir al satélite SpainSat NG II, al constatar que ha quedado dañado por el impacto de una partícula espacial y, en consecuencia, no puede cumplir con su misión asignada.

Así lo ha trasladado el Ministerio de Defensa en un comunicado, que ha hecho hincapié en que las comunicaciones con las Fuerzas Armadas están garantizadas y el impacto no ha afectado al normal desarrollo de sus operaciones gracias a la combinación de las capacidades del sistema SpainSat-NG, actualmente en servicio, y del satélite SpainSat, que continúa plenamente operativo. La idea pasa por construir un nuevo satélite idéntico al dañado cuanto antes.

El Programa SATCOM-Spainsat NG constituye uno de los pilares fundamentales de la modernización de las comunicaciones por satélite de las Fuerzas Armadas. Su objetivo es sustituir progresivamente a los sistemas actuales SpainSat y XTAR-EUR por una nueva generación de satélites más avanzados, seguros y resilientes, capaces de operar en las bandas X, Ka y UHF.

El SpainSat NG II, operado por Indra, se lanzó en octubre de 2025. Tiene un satélite gemelo, el I, que se puso en órbita en enero del año pasado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El fiscal pide 33 años para dos acusados de torturar y matar a un hombre en Valls en 2023

Infobae

La mujer herida al precipitarse desde un tercer piso en Zamora se tiró al estar retenida

Infobae

España resolvió en 2025 un 67 % más de peticiones de protección internacional que en 2024

Infobae

Irene Montero advierte de que el apoyo del Gobierno al plan marroquí para el Sáhara "pone en peligro" a Canarias

Irene Montero advierte de que

Aldama dice que ayudó a Ábalos a blanquear dinero a través de sus empresas en Colombia

Aldama dice que ayudó a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan una posible agresión sexual

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula