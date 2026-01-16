Espana agencias

España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La Seguridad Social registró 204.659 afiliados extranjeros más durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 millones de cotizantes foráneos y alcanzó la mayor cifra a cierre de año, siendo Venezuela y Colombia los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral el pasado año.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1 % del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior.

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores del régimen general por encima del 10 %, encabezados por el transporte y almacenamiento (26 % más), mientras que el de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2 % y este colectivo ya representa el 14,5 % del total de trabajadores por cuenta propia. EFECOM

