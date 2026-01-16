El francés Raghouber, inscrito por el Levante y en Madrid para debutar

Valencia, 16 ene (EFE).- El Levante inscribió este viernes en LaLiga al centrocampista francés Ugo Raghouber, que viajó con el equipo a la capital de España y, por lo tanto, podría debutar este sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El futbolista galo, de 22 años, ha llegado cedido esta semana por el Lille hasta final de temporada y con apenas dos entrenamientos con sus nuevos compañeros es uno de los jugadores convocados por el técnico del Levante, Luís Castro.

El nuevo jugador del Levante ya coincidió con el entrenador portugués en el Dunkerque francés en la temporada 24-25, en Segunda División. EFE

pzm/nhp/ism