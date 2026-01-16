Espana agencias

El alcalde de Algeciras pedirá "responsabilidades" a quien le ha "difamado", como Montero

Algeciras (Cádiz), 16 ene (EFE).- El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha afirmado este viernes que, una vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que interpuso el PSOE contra él por acoso o abuso sexual, "toca pedir responsabilidades contra todos los que me han difamado", entre otros a la ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

En una rueda de prensa, el alcalde y senador ha afirmado que no piensa de momento en volver a militar en el PP para pedir "en libertad" que la Justicia actúe porque "esto no puede salir gratis".

Así, ha explicado que su representante legal ya ha enviado un burofax "que lógicamente irá al Tribunal Supremo" contra María Jesús Montero, al igual que contra el líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez.

También ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha requerido al Parlamento andaluz que acredite que la portavoz del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, firmante de la denuncia, está aforada como diputada autonómica, tras la denuncia que él interpuso contra ella. EFE

