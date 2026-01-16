'Didion y Babitz', crónica de una amistad antagónica y apasionada

Madrid, 16 ene (EFE).- Eran fuerzas opuestas pero perfectamente alineadas. Joan Didion y Eve Babitz, dos escritoras con formas antagónicas de concebir la creación literaria y la vida: una era austera, observadora y disciplinada; la otra ingeniosa, lanzada y caótica. Lili Anolik reconstruye su relación en un libro que acaba de publicarse en español.

'Didion y Babitz' (Random House) repasa las vidas de estos dos referentes literarios de la escena angelina de los años 60 y 70. Si la autora de 'El año del pensamiento mágico' y 'Noches azules' murió el 23 diciembre de 2021 siendo una celebridad, Babitz lo hizo tan solo seis días antes, semiolvidada en un piso "maloliente" de Santa Mónica.

Lili Anolik, editora de Vanity Fair, supo de su existencia en 2012 a raíz de una investigación sobre la historia secreta de Los Ángeles en los años 70. El artículo que publicó en esa revista y su posterior biografía, 'Hollywood's Eve', publicada en 2019 en Estados Unidos, supusieron el inicio de la recuperación de su figura.

En enero de 2022, pocas semanas después de la muerte de Babitz, Anolik tuvo acceso al contenido de unas cajas que la hermana de la escritora había encontrado en el fondo de un armario.

Dentro había cartas, diarios, fotos y manuscritos que, junto a un centenar de entrevistas con la propia Babitz y personas de su entorno, sirvieron de base a esta doble biografía. Y es que la primera carta que Anolik extrajo, y que reproduce íntegramente en el libro, iba dirigida a Didion.

Fechada en 1972, en ella, Babitz le reprocha su desinterés por Virginia Woolf con una sutil agresividad. "Es como si la consideraras una novelista para mujeres y que solo puede gustar a las cabezas de chorlito mientras que tú, periodista incisiva y precisa, nunca querrías formar parte de la clase de gente que deambula sin rumbo en 'Las olas'", escribe.

El hallazgo le impulsó, según cuenta la autora en el prefacio, a contar de nuevo la vida de Babitz, pero esta vez a través de quien veía al mismo tiempo como su doble, su espejo y su antagonista.

Didion y Babitz se conocieron en junio de 1967. Por aquel entonces Babitz, también artista visual, había protagonizado dos de sus "actos fundacionales": en octubre de 1963 posó desnuda jugando al ajedrez con Marcel Duchamp en el Museo de Arte de Pasadena y medio año después ya buscaba, sin éxito, editor para su primer manuscrito.

Fue Didion quien, en 1971, la recomendó a 'Rolling Stone', donde empezó a publicar sus artículos. Didion ya había publicado dos novelas y tenía una columna en la revista 'Life'.

Fue el inicio de una relación tan compleja como fascinante, según Anolik, que define 'Didion y Babitz' como un libro sobre dos mujeres "con identidades distintas e independientes pero al mismo tiempo intercambiables y superpuestas".

"Eran las dos mitades de la feminidad y se sentían atraídas la una por la otra precisamente porque eran las dos mitades. Representan fuerzas que, superficialmente, se oponen, pero que, bajo la superficie, están en perfecta alineación", indica en declaraciones recogidas por su editorial española.

Hija de un violinista de la orquesta de la Twentieth Century-Fox y de una artista plástica, y ahijada de Igor Stravinski, Eve Babitz es, en palabras de Lili Anolik, "una aristócrata bohemia" que creció entre referentes de la alta cultura y el gentío de Hollywood Boulevard.

Autora de cinco novelas y dos obras de no ficción, colaboró con 'Vogue', 'Rolling Stone' y 'Esquire' y diseñó las carátulas de los discos de bandas como The Byrds, Buffalo Springfield y de la cantante Linda Rondstadt.

Coincidiendo con la publicación de 'Didion y Babitz', Random House lanza también, por primera vez en español, 'Yo era un encanto', una recopilación de los mejores artículos de Babitz, con un prólogo de Rodrigo Fresán.

En sus páginas plasma desde el Nueva York de Andy Warhol a su experiencia con el yoga, la acupuntura o los bailes de salón. Sus crónicas, perfiles y reportajes son el testimonio de una época de excesos y de un mundo repleto de celebridades, desde Francis Ford Coppola a Jim Morrison, Nicolas Cage, Jackie Collins, Ed Ruscha e incluso Charles Manson. EFE