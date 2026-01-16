Berenguer regresa a la convocatoria

Bilbao, 16 ene (EFE).- Alex Berenguer, baja el martes en Copa del Rey ante la Cultural Leonesa por problemas físicos, regresa a la convocatoria del Athletic para medirse mañana sábado al Mallorca en Son Moix, una lista de 23 jugadores en la que repiten los 22 futbolistas que viajaron a León.

Según explicó Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa a ese encuentro, Berenguer ya "está mejor" de la artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que ya le afectó a finales de septiembre y de la que se resintió antes de viajar al Reino de León.

Por lo demás, en Mallorca el Athletic tendrá seis bajas. Las de Aymeric Laporte, Mikel Vesga, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Las cuatro últimas de larga duración.

A Laporte, con una lesión muscular, y a Vesga, con unas molestias en la zona lumbar, Valverde les espera disponible en los próximos partidos.

Por su parte, siguen en la citación, como en las últimas semanas, los 'cachorros' Selton Sánchez, centrocampista, e Iker Monreal, central.

Así, los 23 convocados por Valverde para mañana son Unai Simón: Areso, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta: Padilla, Gorosabel, Lekue, Monreal, Adama, Rego, Selton, Unai Gómez, Alex Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano y Urko Izeta. EFE