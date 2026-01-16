Espana agencias

Aldama dice que ayudó a Ábalos a blanquear dinero a través de sus empresas en Colombia

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado este viernes que él ayudó al exministro de Transporte José Luis Ábalos y a su hijo Víctor Ábalos a blanquear dinero en efectivo a través de sus empresas de asesoramiento deportivo de Colombia, donde asegura que aún "tienen una parte" de su dinero.

Así lo ha manifestado el empresario en una entrevista en el 'Programa de Ana Rosa' de 'Tele 5', recogida por Europa Press, en la que ha agregado que él recibía el dinero en efectivo y lo enviaba por transferencia a Colombia, para que pudieran utilizar "el dinero blanqueado".

Por ello, ha negado que el exministro no tuviera nada, asegurando que "una parte" de su dinero aún está en el país caribeño, mientras que lo restante pudiera estar en "México, Guinea Ecuatrorial" o demás paises a los que, según Aldama, viajaban tanto Ábalos como su exasesor Koldo García con pasaportes diplomáticos.

Esto lo ha destacado, tanto por que "ningún asesor del gobierno de España tiene pasaporte diplomático" excepto Koldo, como por las trabas que añade dicho documento a la hora de inspeccionar los equipajes de los viajeros.

EL JUEZ PIDE FIANZA ÁBALOS Y KOLDO POR "MALVERSACIÓN"

En otro orden de cosas, Aldama ha explicado que a él el juez no le ha pedido el depósito de una fianza, mientras que a Ábalos y a su exasesor Koldo García les ha impuesto un depósito de 60.000 euros por estar presuntamente involucrados en un delito de malversación.

En este contexto, ha agregado que el depósito está relacionado con las contrataciones en empresas públicas de personas como "la señorita Jessica". Por ello, ha considerado "alucinante" que el exasesor pidiera que fuera Aldama el subsidiario de la garantía que les solicita el juzgado.

Dicho esto, ha aprovechado para agregar que, al no estar investigado por este delito, no tendrá que pagar los 60.000 euros: "Yo no tengo un delito de malversación, por eso a mí no se me pide la fianza".

Finalmente, ha recomendado a ambos que aporten pruebas de cara al juicio, al ser preguntado por las delcaraciones que han realizado los dos imputados en 'OK diario' en las que hacen referencia a presuntos vínculos entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la trama por la que están en prisión provisional.

"Meten a Sánchez por un lado, pero no demuestran nada", ha lamentado respecto a las entrevistas publicadas. "Si tienes pruebas, si tienes cosas, aportarlas, que es lo que te va a beneficiar para el juicio. Que son muchos años los que han pedido para vosotros", ha aconsejado tanto a Koldo como a Ábalos.

