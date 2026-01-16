Espana agencias

1-3. Karim amarga a Ansu Fati y el Mónaco agranda su crisis antes del Bernabéu

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- La irrupción en el tramo final del togolés Dermane Karim amargó el reencuentro con el gol de Ansu Fai y acentuó la crisis del Mónaco, superado 1-3 en su campo, el Estadio Luis II, por el Lorient, antes de visitar al Real Madrid en la séptima jornada de la Liga de Campeones.

El conjunto del belga Sebastien Pocognoli cae en la tabla. Su cuarta derrota seguida en la Ligue 1 coincidió con el crecimiento del Lorient, que añade una jornada más sin perder.

El Mónaco, que dejó en el banquillo de inicio a Ansu Fati, al que dio entrada en la segunda mitad, y que no contó con el francés Paul Pogba, lesionado, fue incapaz de culminar la remontada y frenar su hundimiento. Tras un inicio de curso alentador, está cada vez más lejos de Europa. Y de esta manera visitará el martes al Real Madrid en la Liga de Campeones.

Ha caído al noveno puesto el conjunto monegasco, que puede terminar peor cuando se complete la decimoctava jornada. El Lorient, que ya eleva a siete sus partidos invicto, se ha situado a solo un punto.

Estuvo sostenido al principio el equipo de Olivier Pantolini por su portero, el suizo Yvon Mvogo, que respondió a los intentos de Folarin Balogun y de Aleksandr Golovin.

Pero ya amenazó el conjunto visitante, que marcó en el minuto 38, aunque el gol no subió al marcador por fuera de juego. Sirvió al Lorient el que anotó el senegalés Bamba Dieng tras un gran error en cadena del Mónacom que, de inicio, formó con Philipp Kohn en la portería, Kassoum Ouattara, Eric Dier, Wout Faes y Caio Henrique en defensa junto a Denis Zakaria, Jordan Teze y Aleksandr Golovin en el centro del campo, Maghnes Akliouche como enganche y Mika Biereth y Folarin Balogun como atacantes.

Hizo un doble cambio el técnico local y sacó al campo a Ansu Fati por el neerlandés Jordan Teze y al brasileño Vanderson por Kassoum Ouattara. El resultado fue inmediato. El atacante español marcó la igualada seis minutos después, en el 76. Vio puerta Ansu Fati después de nueve partidos de sequía. Es su séptimo tanto.

Pero no le sirvió a su equipo. Justo antes de la igualada Pantaloni había dado entrada a Karim en el puesto de Pablo Pagis. El togolés asistió a Jean Victor Makengo, que desniveló el marcador en el 86 y después hizo el tercero, dos minutos más tarde, para sentenciar el triunfo del Lorient. EFE

