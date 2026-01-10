Espana agencias

96-82. Frey lidera un brillante triunfo bilbaíno ante un Murcia que estará en la Copa

Ramón Orosa

Bilbao, 10 ene (EFE).- El base noruego Harald Frey lideró un brillante triunfo del Surne Bilbao en Miribilla, por 96-82, ante un UCAM Murcia que, a pesar de la derrota, la tercera consecutiva, logró matemáticamente su clasificación para la próxima Copa del Rey.

También le queda alguna pequeña esperanza al Surne pero pasa más por carambolas casi imposibles que por opciones reales ya que, a tres jornadas del corte, tiene al octavo, el Baskonia, a un partido y a una gran diferencia en el diferencial de puntos con dos partidos menos jugados por los alaveses. Y a los siete primeros a un mínimo de dos partidos.

A pesar de lo casi irreal de su sueño, los 'hombres de negro' seguirán luchando como han hecho en uno de sus mejores encuentros frente a un equipo de la parte alta de la tabla, un choque que decantaron los de Jaume Ponsarnau en una segunda mitad espectacular de Frey (24 puntos, 4/6 T3 y 23 de valoración).

Acompañaron al base nórdico especialmente en la segunda victoria seguida de su equipo el tirador Justin Jaworski (22, 4/5 T3 y 18) y el joven Bassala Bagayoko (14, 7 rebotes y 18), por momentos habitando el techo del pabellón. También buen partido de Melwin Pantzar (12, 4 asistencias y 15) y Martín Krampelj (10 y 6 rebotes).

Por el Murcia, superado tras el descanso y con las cuitas entre Sito Alonso y la grada de Miribilla de nuevo con protagonismo, los mejores fueron los americanos David De Julius (25) y Devontae Cacok (16, 9 rebotes y 20). Lo mejor para el UCAM es que ya se sabía clasificado con la derrota del Dreamland Gran Canaria en Zaragoza frente al Casademont.

El Surne Bilbao arrancó sin los lesionados Stefan Lazarevic y Amar Sylla; y el Murcia sin Moussa Diagne, también lesionado, ni el nuevo fichaje Kelan Martin, aún no utilizado por Sito Alonso.

Tras un primer reparto de canastas tras una primera del cubano Sant-Roos (2-2, 4-4), el Murcia enganchó un 0-7 con cinco puntos en unos segundos de DeJulius y seis pérdidas locales en cuatro minutos y medio que supuso el primer intento de escapada en el marcador del partido (4-11).

Respondieron el Surne y Jaworski, quien, con siete puntos, lideró el 10-2 que dio la vuelta al marcador (14-13) antes del final de un primer cuarto muy equilibrado (18-17).

Los otros tres puntos de ese 10-2 fueron un triple inesperado de Bagayoko, que repitió en el segundo cuarto, aunque pisando la línea de tres, y dio un recital en esos segundos diez minutos. En los que lo mismo volvió a intentarlo más allá de los 6,75 metros, algo que no había hecho en toda la temporada, que clavaba en la canasta un 'alley-oop' de Frey o ponía en su zona un tapón desde esa altura.

El choque, no obstante, mantenía el tono de igualdad aunque con el Surne Bilbao por delante en el marcador también con Jaworski fino en los tiros y DeJulius contestando todo el rato por los visitantes (29-25, 39-35). Aunque fue Ennis, cogiendo la responsabilidad, quien anotó la última canasta ante del descanso. Un triple que puso el 41-40 de cara a la segunda mitad. Después lo intentó Hilliard, pero el aro escupió su triple.

Sí le entró a Hilliard el primero de los dos triples con los que arrancó el segundo tiempo el Surne Bilbao y que le dieron siete puntos de ventaja (47-41). Cate y De Julius replicaron, pero entre Krampelj y Pantzar elevaron esa distancia a antes mediado el tercer cuarto (56-46) y un tiro libre de Petrasek tras una técnica a Sito Alonso la amplió a 11 (57-46). Una ventaja ya estimable.

Dos tiros libres fallados por Pantzar, destacado en esos minutos, animaron al Murcia, que encadenó un 2-8 impulsado por Cacok que le acercó a 5 puntos (59-54), pero Frey cogió el relevo del sueco y con 5 puntos reabrió de nuevo a diez (64-54) antes de Cacok dejase las cosas en nueve de cara al último cuarto (64-55).

Hasta ahí llegó el Murcia porque un triple de Jaworski dio 12 puntos de ventaja a los locales y un 9-2 en menos de dos minutos alimentado por Bagayoko y Frey la subió a 16 (73-57) decantando ya mucho el choque.

Frey siguió con su recital, Bagayoko ayudándole y se sumó Jaworski para alcanzar 20 puntos de diferencia que parecieron dejar el partido decidido a siete minutos del final (77-57). Y así fue, aunque los dos equipos aún pelearon lo suyo hasta el 96-82 final.

- Ficha técnica:

96 - Surne Bilbao (18+23+23+32): Frey (24), Normantas (2), Hilliard (5), Krampelj (10) y Hlinason (4) -cinco inicial-; Pantzar (12), Jaworski (22), Font, Petrasek (3), Bagayoko (14), Errasti y Zecevic.

82 - UCAM Murcia (17+23+15+27): DeJulius (25), Ennis (5), Sant-Roos (2), Nakic y Cate (10) -cinco titular-; Forrest (10), Radebaugh (9), Raieste (2), Falk (3), Cacok (16) y Hicks.

Parciales: 18-17, 41-40 (descanso); 64-55 y 96-82 (final).

Árbitros: Carlos Cortés, Joaquín García e Igor Esteve. Eliminados por faltas los locales Krampelj (m.38) y Hlinason (m.40) y el visitante Raieste (m.36).

Incidencias: Partido de la jornada 15 de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena de Miribilla ante 7.914 espectadores. Dato oficial. EFE

(foto)

