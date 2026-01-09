Se aplaza el Bulls-Heat por condensación en la pista del United Center

(Actualiza tras la confirmación del aplazamiento)

Chicago (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El partido de la NBA entre los Chicago Bulls y los Miami Heat programado este jueves para las 19.00 horas fue aplazado por un problema de condensación en la pista del United Center y se disputará en una fecha por comunicar.

Después de casi dos horas de espera, con los jugadores de ambos equipos dando vueltas entre los vestuarios y la pista, la NBA anunció en un comunicado el aplazamiento del encuentro.

El personal de mantenimiento del United Center trabajó para secar la pista durante más de una hora, pero la humedad permanecía en el parqué y no se daban las condiciones para competir.

Pese a que las temperaturas rozaran los 10 grados Celsius este jueves, muy por arriba del promedio de enero en Chicago, la fuerte lluvia y la humedad han causado problemas en la pista.

El United Center, el estadio más grande de la NBA, tiene su parqué de baloncesto colocado encima de la pista de hielo usadas por los Chicago Blackhawks en la NHL, la liga de hockey hielo de Estados Unidos.

Entre los famosos presentes en el pabellón para el partido de este jueves estaba A'Ja Wilson, estrella de Las Vegas Aces en la WNBA. EFE

