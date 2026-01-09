Infografías del viernes 9 de enero

AHORRO FAMILIAS - El Banco de España publica este viernes la riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, a cierre de septiembre, después de que en el segundo trimestre aumentara un 9,3 %, hasta rozar los 2,5 billones de euros.

EE.UU. ATAQUES - Desde la llegada a la Presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha atacado siete países, ha destruido al menos 35 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y ha amenazado con intervenciones bélicas a México, Cuba, Colombia y Groenlandia.

FÚTBOL SUPERCOPA ESPAÑA - En una nueva edición del Clásico, el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán en la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda (Arabia Saudí).

FÚTBOL SUPERCOPA ESPAÑA - Las cifras del Clásico FC Barcelona-Real Madrid.

CHINA INFLACIÓN - El índice de precios de consumo (IPC), principal indicador de la inflación en China, siguió acelerando en diciembre hasta el 0,8 %, su máximo en casi tres años, finalizando así el ejercicio 2025 en los mismos niveles con el que cerró el anterior, según datos oficiales divulgados este viernes.

CRISIS VIVIENDA - Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea (UE), publica este viernes los precios de la vivienda en Europa después de que en el segundo trimestre España registrara la tercera mayor subida de toda la eurozona, con un 12,8 %.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - El índice de producción industrial (IPI) subió en noviembre un 1,8 % en comparación anual, una tasa 0,3 puntos superior a la registrada en octubre, que ha estado impulsada por el aumento de la producción en el sector de la energía y a pesar de la caída en el de bienes de consumo duradero.Enviada

