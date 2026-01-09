Espana agencias

Infografías del viernes 9 de enero

Guardar

AHORRO FAMILIAS - El Banco de España publica este viernes la riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, a cierre de septiembre, después de que en el segundo trimestre aumentara un 9,3 %, hasta rozar los 2,5 billones de euros.

EE.UU. ATAQUES - Desde la llegada a la Presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha atacado siete países, ha destruido al menos 35 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y ha amenazado con intervenciones bélicas a México, Cuba, Colombia y Groenlandia.

FÚTBOL SUPERCOPA ESPAÑA - En una nueva edición del Clásico, el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán en la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda (Arabia Saudí).

FÚTBOL SUPERCOPA ESPAÑA - Las cifras del Clásico FC Barcelona-Real Madrid.

CHINA INFLACIÓN - El índice de precios de consumo (IPC), principal indicador de la inflación en China, siguió acelerando en diciembre hasta el 0,8 %, su máximo en casi tres años, finalizando así el ejercicio 2025 en los mismos niveles con el que cerró el anterior, según datos oficiales divulgados este viernes.

CRISIS VIVIENDA - Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea (UE), publica este viernes los precios de la vivienda en Europa después de que en el segundo trimestre España registrara la tercera mayor subida de toda la eurozona, con un 12,8 %.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - El índice de producción industrial (IPI) subió en noviembre un 1,8 % en comparación anual, una tasa 0,3 puntos superior a la registrada en octubre, que ha estado impulsada por el aumento de la producción en el sector de la energía y a pesar de la caída en el de bienes de consumo duradero.Enviada

jlo/ros

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo y cargos del PP piden al Gobierno que apoye a las mujeres que "se juegan la vida" por la libertad en Irán

Líderes políticos demandan al Ejecutivo comprometerse sin reservas con quienes desafían la represión en Irán, mientras continúan las protestas encabezadas por mujeres y crece la presión para que España adopte una postura clara ante la situación

Infobae

Urtasun acusa a Feijóo de "mentiroso compulsivo" y le ve inhabilitado para presidir España

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, recrimina a Alberto Núñez Feijóo por sus declaraciones en la investigación judicial sobre la dana, asegurando que falseó información relevante y cuestionando su idoneidad para dirigir el Ejecutivo español

Urtasun acusa a Feijóo de

Piden cárcel a una viuda que no informó la muerte del marido para cobrar 7 años la pensión

Infobae

Alcaraz se impone a Sinner en la exhibición de Corea

Infobae

Neoenergia (Iberdrola) culmina proyecto de transporte eléctrico en Brasil por 669 millones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares afirma que el Ejecutivo

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

ECONOMÍA

Los agricultores catalanes critican el

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España