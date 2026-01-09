El PSOE estudia la petición de Compromís de llevar a Feijóo este mes ante la comisión de la dana del Congreso

La convocatoria de Alberto Núñez Feijóo para comparecer en la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana podría concretarse en la última semana de enero, según la propuesta de Compromís, que sugiere el 27 de dicho mes para la posible intervención del líder del Partido Popular. La decisión final recae sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que todavía evalúa si citará formalmente a Feijóo antes de que finalice enero. Como informó Europa Press, los socialistas no han descartado dicha posibilidad, aunque no han precisado una fecha exacta para la comparecencia, que podría producirse antes de febrero.

Según detalló Europa Press, la comisión del Congreso se mantiene activa durante el mes de enero, que fue habilitado para poder celebrar sesiones extraordinarias vinculadas a la investigación sobre las responsabilidades políticas y administrativas tras la catástrofe ocurrida por la dana en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora, la comisión tiene programada al menos una reunión el 20 de enero, donde está previsto que testifiquen José Manuel Cuenca, antiguo jefe de gabinete del ex presidente valenciano Carlos Mazón —a quien este ha incorporado como asesor en su oficina de expresidente— y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, quien enfrenta imputación junto a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, dentro del proceso abierto en el juzgado de Catarroja.

Tal como publicó Europa Press, la petición de Compromís de llamar a Feijóo ante la comisión surge tras constatarse, según los solicitantes, que el dirigente del PP no trasladó información veraz sobre su conocimiento de los hechos ocurridos durante la emergencia. Feijóo aseguró, en los días posteriores a la riada, haber recibido información “en tiempo real” de lo sucedido a través del entonces presidente Mazón. Sin embargo, de acuerdo con las revelaciones de la investigación, el PSOE sostiene que Feijóo ha admitido no conocer el paradero de Mazón “durante las horas más críticas” de la crisis, por lo que consideran que su declaración inicial fue falsa.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, adscrito al grupo parlamentario Sumar, indicó que la comisión parlamentaria debería escuchar el testimonio de Feijóo el 27 de enero. Ibáñez sostuvo además que el líder popular “mintió descaradamente”, “humilló a las víctimas para poder salvar al ‘soldado Mazón’ y proteger los intereses del PP”, según citó Europa Press. Ibáñez defendió también la necesidad de que Feijóo dimita del liderazgo de su partido antes de acudir al Congreso para esclarecer su papel en la gestión y la comunicación de las consecuencias de la tragedia.

En tanto, la Mesa de la comisión, presidida por Carmen Martínez Ramírez del PSOE y compuesta en mayoría por integrantes de los dos partidos del Gobierno de coalición, es la instancia responsable de formalizar nuevas convocatorias de comparecientes. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la mayoría socialista y el respaldo de los socios de gobierno garantizan a la comisión amplias facultades para citar a responsables políticos, ex cargos y funcionarios vinculados a la respuesta institucional ante la dana.

El viernes más reciente, Feijóo compareció durante más de cinco horas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra a través de una videoconferencia, donde explicó que tuvo conocimiento de la situación desde las 19:59 del 29 de octubre de 2024, cuando estableció contacto con Mazón tras la crecida del río que dejó 230 fallecidos solo en la provincia de Valencia. Entre ese momento y el cierre del día, ambos mantuvieron un intercambio de aproximadamente diez mensajes, según relató Feijóo ante la magistrada, citó Europa Press.

El foco de la controversia reside en la interpretación de estas comunicaciones: mientras Feijóo sostuvo ante la opinión pública haber estado informado en todo momento, el PSOE y Compromís señalan que el líder del PP carecía de información completa en los momentos determinantes del operativo de emergencia. Para los socialistas, esto implica que Feijóo incurrió en una falsedad y debería rendir cuentas en sede parlamentaria, además de renunciar a sus responsabilidades partidarias. Compromís secunda esa exigencia y demanda que la comisión de investigación aclare las cadenas de información y los plazos en los que los dirigentes políticos nacionales y autonómicos conocieron la magnitud del desastre.

Las citaciones que está llevando a cabo la comisión de investigación del Congreso forman parte de un proceso parlamentario iniciado tras la tragedia de la dana, que puso bajo escrutinio la actuación de autoridades, procedimientos de emergencia y el sistema de alertas, según detalló el medio Europa Press. Las sesiones sucesivas buscan depurar responsabilidades y esclarecer las decisiones que pudieron incidir en el alcance del desastre y la atención a las víctimas.

El desarrollo de las investigaciones judiciales se cruza con los trabajos en las Cortes, dado que ex altos cargos del antiguo Gobierno valenciano figuran como investigados en el juzgado de Catarroja. La comparecencia de Núñez Feijóo en sede parlamentaria abriría un nuevo capítulo en la indagación sobre la gestión de la catástrofe, evaluando el papel de los líderes políticos nacionales en la coordinación de las medidas de contingencia. Hasta el momento, la comisión mantiene pendiente de resolver el calendario definitivo de convocatorias, con la expectativa de que las próximas sesiones puedan esclarecer el nivel de conocimiento y las actuaciones de los principales responsables durante la crisis.