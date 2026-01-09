Espana agencias

El PSOE estudia la petición de Compromís de llevar a Feijóo este mes ante la comisión de la dana del Congreso

El principal partido socialista evalúa la solicitud de un grupo valenciano para que el dirigente popular asista este mes a la instancia parlamentaria que indaga responsabilidades políticas por la respuesta a la catástrofe en la Comunidad Valenciana

Guardar

La convocatoria de Alberto Núñez Feijóo para comparecer en la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana podría concretarse en la última semana de enero, según la propuesta de Compromís, que sugiere el 27 de dicho mes para la posible intervención del líder del Partido Popular. La decisión final recae sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que todavía evalúa si citará formalmente a Feijóo antes de que finalice enero. Como informó Europa Press, los socialistas no han descartado dicha posibilidad, aunque no han precisado una fecha exacta para la comparecencia, que podría producirse antes de febrero.

Según detalló Europa Press, la comisión del Congreso se mantiene activa durante el mes de enero, que fue habilitado para poder celebrar sesiones extraordinarias vinculadas a la investigación sobre las responsabilidades políticas y administrativas tras la catástrofe ocurrida por la dana en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora, la comisión tiene programada al menos una reunión el 20 de enero, donde está previsto que testifiquen José Manuel Cuenca, antiguo jefe de gabinete del ex presidente valenciano Carlos Mazón —a quien este ha incorporado como asesor en su oficina de expresidente— y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, quien enfrenta imputación junto a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, dentro del proceso abierto en el juzgado de Catarroja.

Tal como publicó Europa Press, la petición de Compromís de llamar a Feijóo ante la comisión surge tras constatarse, según los solicitantes, que el dirigente del PP no trasladó información veraz sobre su conocimiento de los hechos ocurridos durante la emergencia. Feijóo aseguró, en los días posteriores a la riada, haber recibido información “en tiempo real” de lo sucedido a través del entonces presidente Mazón. Sin embargo, de acuerdo con las revelaciones de la investigación, el PSOE sostiene que Feijóo ha admitido no conocer el paradero de Mazón “durante las horas más críticas” de la crisis, por lo que consideran que su declaración inicial fue falsa.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, adscrito al grupo parlamentario Sumar, indicó que la comisión parlamentaria debería escuchar el testimonio de Feijóo el 27 de enero. Ibáñez sostuvo además que el líder popular “mintió descaradamente”, “humilló a las víctimas para poder salvar al ‘soldado Mazón’ y proteger los intereses del PP”, según citó Europa Press. Ibáñez defendió también la necesidad de que Feijóo dimita del liderazgo de su partido antes de acudir al Congreso para esclarecer su papel en la gestión y la comunicación de las consecuencias de la tragedia.

En tanto, la Mesa de la comisión, presidida por Carmen Martínez Ramírez del PSOE y compuesta en mayoría por integrantes de los dos partidos del Gobierno de coalición, es la instancia responsable de formalizar nuevas convocatorias de comparecientes. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la mayoría socialista y el respaldo de los socios de gobierno garantizan a la comisión amplias facultades para citar a responsables políticos, ex cargos y funcionarios vinculados a la respuesta institucional ante la dana.

El viernes más reciente, Feijóo compareció durante más de cinco horas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra a través de una videoconferencia, donde explicó que tuvo conocimiento de la situación desde las 19:59 del 29 de octubre de 2024, cuando estableció contacto con Mazón tras la crecida del río que dejó 230 fallecidos solo en la provincia de Valencia. Entre ese momento y el cierre del día, ambos mantuvieron un intercambio de aproximadamente diez mensajes, según relató Feijóo ante la magistrada, citó Europa Press.

El foco de la controversia reside en la interpretación de estas comunicaciones: mientras Feijóo sostuvo ante la opinión pública haber estado informado en todo momento, el PSOE y Compromís señalan que el líder del PP carecía de información completa en los momentos determinantes del operativo de emergencia. Para los socialistas, esto implica que Feijóo incurrió en una falsedad y debería rendir cuentas en sede parlamentaria, además de renunciar a sus responsabilidades partidarias. Compromís secunda esa exigencia y demanda que la comisión de investigación aclare las cadenas de información y los plazos en los que los dirigentes políticos nacionales y autonómicos conocieron la magnitud del desastre.

Las citaciones que está llevando a cabo la comisión de investigación del Congreso forman parte de un proceso parlamentario iniciado tras la tragedia de la dana, que puso bajo escrutinio la actuación de autoridades, procedimientos de emergencia y el sistema de alertas, según detalló el medio Europa Press. Las sesiones sucesivas buscan depurar responsabilidades y esclarecer las decisiones que pudieron incidir en el alcance del desastre y la atención a las víctimas.

El desarrollo de las investigaciones judiciales se cruza con los trabajos en las Cortes, dado que ex altos cargos del antiguo Gobierno valenciano figuran como investigados en el juzgado de Catarroja. La comparecencia de Núñez Feijóo en sede parlamentaria abriría un nuevo capítulo en la indagación sobre la gestión de la catástrofe, evaluando el papel de los líderes políticos nacionales en la coordinación de las medidas de contingencia. Hasta el momento, la comisión mantiene pendiente de resolver el calendario definitivo de convocatorias, con la expectativa de que las próximas sesiones puedan esclarecer el nivel de conocimiento y las actuaciones de los principales responsables durante la crisis.

Temas Relacionados

PSOEAlberto Núñez FeijóoCompromísCongreso de los DiputadosValenciaCatarrojaComisión de investigaciónDanaCarlos MazónSumarEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El acuerdo comercial de la UE con Mercosur se firmará el 17 de enero en Paraguay

Infobae

La fallecida en la explosión de Madrid es una mujer de avanzada edad y no hay atrapados

Infobae

La comisión CIS del Senado abre un plazo de diez días para las conclusiones finales

Infobae

Estabilidad para hoy, salvo precipitaciones en el noroeste peninsular

Infobae

El edificio de la explosión de Carabanchel estaba en obras para separar los tubos del gas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España