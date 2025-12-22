Espana agencias

IU avisa a Sánchez que no toca "manual de resistencia" sino reaccionar con medidas: "El inmovilismo no sirve"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras el batacazo del PSOE en Extremadura "no es hora del manual de resistencia", en alusión al titulo de su libro, sino de acción y relanzar al Gobierno con una política "audaz", sobre todo en vivienda, porque el "inmovilismo no sirve".

En rueda de prensa en la sede de IU en Sevilla, para valorar el resultado de los comicios del 21D, Maíllo ha incidido en que ya no funciona la apelación al miedo a la ultraderecha por parte del PSOE, a tenor de la subida notable de Vox, y exhorta a que el Gobierno reaccione con más medidas sociales.

Así, ha enfatizado que no basta actuaciones como mantener la prohibición de desahucios a familias vulnerables y ha reclamado que se apruebe por decreto la prórroga de más de 600.000 contratos de alquiler que expiran a finales de año.

"Hay que dar certidumbres y certeza, siempre se abrirá paso aquel proyecto político que, además de tener arraigo al territorio, dé seguridad a la mayoría social que queremos representar", ha resaltado durante su comparecencia.

Aparte, Maíllo ha demandado que tras la reunión del viernes de los partidos de Sumar con el PSOE para abordar la crisis en el Ejecutivo, y que se saldó sin avances, toca convocar una comisión de seguimiento de la coalición de gobierno para relanzarlo, tras los casos de presunto acoso sexual y corrupción que salpican a las filas del PSOE.

Por ello, ha repetido que el "inmovilismo no sirve" y que los comicios extremeños dan un "gran mensaje" que interpela al PSOE, dado que lo único que puede frenar al "bloque reaccionario" que conforman PP y Vox son políticas progresistas ambiciosas.

Así, ha recetado que la convocatoria de esa cumbre se tiene que traducir en recobrar la iniciativa política, porque el "éxito" del Gobierno y su "alternativa" a las derechas pasan por las respuestas que se ofrezcan a la crisis de vivienda y a las aspiraciones de avances sociales que anhela la ciudadanía.

EL PP HA FRACASADO, SOLO HA "DOPADO" A VOX

Por otro lado y de vuelta a los comicios en Extremadura, el líder de IU ha manifestado que las elecciones muestran que "no se ha dado un cheque en blanco a nadie" y que el PP ha "fracasado" en su aspiración de tratar de lograr una mayoría absoluta.

Concretamente, ha lanzado que la ciudadanía extremeña ha penalizado el "interés personal" y "partidista" de la candidatura 'popular', María Guardiola, que lo único que ha conseguido con este adelanto electoral es "dopar" a Vox, la fuerza política que ha experimentado mayor subida.

Unido a la debacle del PSOE, Maíllo ha insistido en que el "inmovilismo no es una opción ante los reaccionarios", visto el avance de las "políticas de odio y veneno" que achaca al partido liderado por Santiago Abascal.

