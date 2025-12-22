A prisión el conductor ebrio acusado de provocar el accidente en el que falleció un motorista el sábado en Pontevedra

El Juzgado número 3 de Ponteareas, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión del conductor ebrio detenido el pasado fin de semana en Salvaterra do Miño (Pontevedra) acusado de provocar el accidente en el que falleció un motorista de 30 años.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, al varón se le imputan hasta cuatro delitos: homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro, ausentarse del lugar del siniestro y alcoholemia positiva.

Todo ello después de que en la madrugada del pasado sábado el hombre supuestamente provocase el accidente en el que falleció un motorista en Salvaterra, ausentándose del lugar y yéndose a un bar, donde fue detenido por la Benemérita.

En concreto, el fallecido era un vecino de Vigo de 30 años, el cual impactó contra el vehículo del detenido cuando este se salió de la vía.

Así, el conductor del otro coche implicado salió del vehículo y fue localizado más adelante en un bar. Allí le practicaron un control de alcoholemia, en el que el resultado arrojó positivo, siendo detenido.

El 112 Galicia recibió el aviso por este accidente en el kilómetro 10 de la PO-510 alrededor de las 01.15 horas de la madrugada del viernes al sábado. La persona que alertó del suceso indicó que no sabía cómo había ocurrido, pero advirtió de que el motorista podía estar fallecido.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el punto. Desde allí confirmaron el fallecimiento de la persona.