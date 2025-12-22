Espana agencias

A prisión el conductor ebrio acusado de provocar el accidente en el que falleció un motorista el sábado en Pontevedra

Guardar

El Juzgado número 3 de Ponteareas, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión del conductor ebrio detenido el pasado fin de semana en Salvaterra do Miño (Pontevedra) acusado de provocar el accidente en el que falleció un motorista de 30 años.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, al varón se le imputan hasta cuatro delitos: homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro, ausentarse del lugar del siniestro y alcoholemia positiva.

Todo ello después de que en la madrugada del pasado sábado el hombre supuestamente provocase el accidente en el que falleció un motorista en Salvaterra, ausentándose del lugar y yéndose a un bar, donde fue detenido por la Benemérita.

En concreto, el fallecido era un vecino de Vigo de 30 años, el cual impactó contra el vehículo del detenido cuando este se salió de la vía.

Así, el conductor del otro coche implicado salió del vehículo y fue localizado más adelante en un bar. Allí le practicaron un control de alcoholemia, en el que el resultado arrojó positivo, siendo detenido.

El 112 Galicia recibió el aviso por este accidente en el kilómetro 10 de la PO-510 alrededor de las 01.15 horas de la madrugada del viernes al sábado. La persona que alertó del suceso indicó que no sabía cómo había ocurrido, pero advirtió de que el motorista podía estar fallecido.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el punto. Desde allí confirmaron el fallecimiento de la persona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP solicitará que el cara a cara entre Azcón y Alegría se celebre en Aragón Televisión

Ana Alós, representante de los populares aragoneses, adelanta que su formación propondrá oficialmente un debate entre los principales aspirantes autonómicos en la cadena regional, destacando la trascendencia de la cita y exigiendo explicaciones a la aspirante socialista

El PP solicitará que el

Alegría lanza su candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón: "Os necesito a todos movilizados y comprometidos"

Arropada por simpatizantes en su localidad natal, la líder socialista presentó su propuesta de transformación para la comunidad autónoma, defendiendo acuerdos, políticas inclusivas y el diálogo, y lanzó duras críticas a la gestión y prioridades del actual Ejecutivo

Alegría lanza su candidatura a

El detenido por la muerte de su compañera de piso en A Coruña pasará esta tarde a disposición judicial

Infobae

El TS ofrece a 'Alvise' declarar voluntariamente y cita a los dos eurodiputados que le denunciaron por presunto acoso

El TS ofrece a 'Alvise'

Cuatro encapuchados queman una bandera española en Bilbao al paso de la marcha de Ernai por la independencia

La movilización independentista convocada por una organización juvenil reunió a cientos de jóvenes y generó tensión, tras un episodio donde varios encapuchados encendieron una bengala y prendieron fuego a un símbolo nacional, bajo vigilancia policial y vítores de manifestantes

Cuatro encapuchados queman una bandera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo reestructura el PP en

Feijóo reestructura el PP en la Comunidad Valenciana y aleja el enfrentamiento entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

La Policía registra la sede del CNIO por una presunta trama de contratos amañados que alcanza los 25 millones de euros

Miguel Ángel Gallardo dimitirá este martes tras la debacle del PSOE en las elecciones de Extremadura

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

Isabel Díaz Ayuso llama ‘loser’ a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura: “Es un perdedor profesional”

ECONOMÍA

Sorteo de la Lotería de

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

¿Pueden los vecinos de La Elipa (Madrid) que han ganado el Gordo de la Lotería de Navidad comprarse un piso en su barrio?

Qué hacer si te toca la Lotería de Navidad: pasos legales y financieros que debes seguir

Dónde ha tocado el gordo de la Lotería de Navidad 2025: el gran premio ha recaído en dos comunidades autónomas

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento