Sumar ve preocupante el resultado en Extremadura y urge al PSOE a asumir sus medidas para movilizar a la izquierda

La formación reclama que el Ejecutivo impulse de inmediato una suspensión de vencimientos de arrendamientos y reformas sociales, alertando sobre el riesgo de perder espacio ante la derecha tras los resultados autonómicos y el descontento del electorado progresista

El colectivo Sumar considera que el revés electoral sufrido por Unidas por Extremadura en los más recientes comicios autonómicos constituye una advertencia seria sobre la urgencia de poner en marcha una moratoria inmediata sobre los contratos de alquiler residencial que vencen este año. Según detalló Europa Press, la formación lidera las exigencias para que el Gobierno central, bajo la dirección del PSOE, adopte de manera prioritaria reformas en vivienda y políticas de protección social, con el objetivo de movilizar al electorado de izquierdas y contrarrestar el posicionamiento del bloque conservador, que resultó fortalecido tras la victoria del Partido Popular en esa comunidad.

La demanda de Sumar responde a la evaluación de la derrota sufrida por Unidas por Extremadura, coalición respaldada conjuntamente por Sumar, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que no logró rivalizar con el desempeño del Partido Popular, el cual obtuvo 29 escaños superando ampliamente al bloque progresista después del 95% del escrutinio. De acuerdo con Europa Press, desde Sumar se juzga imprescindible que el Gobierno asuma las lecciones derivadas del resultado en Extremadura. En ese sentido, instan tanto al Ejecutivo como a sus socios parlamentarios a delimitar un plan de acción que recupere el vínculo con aquellos sectores tradicionalmente afines a la izquierda, que se han mostrado distanciados o descontentos en este ciclo electoral.

La preocupación de Sumar, según la información señalada por Europa Press, radica en que la falta de respuestas políticas e institucionales en materia de vivienda y protección social podría traducirse en la erosión de avances conseguidos en igualdad, derechos sociales y calidad democrática. Por ello, la imposición de una moratoria sobre los alquileres se promueve como solución concreta y urgente para contener la subida de los precios y ofrecer estabilidad a quien enfrenta renovaciones contractuales en un contexto inflacionario que golpea, principalmente, a los sectores con menos recursos.

La exigencia de celeridad figura entre los principales reclamos de la formación, que considera prioritario que el decreto de suspensión de vencimientos integre la primera línea de trabajo tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo en el corto plazo. Europa Press señala que el colectivo también aboga por la reconstrucción de la confianza con el electorado que tradicionalmente apoya las candidaturas de izquierda, lo que requiere tanto revisar posibles errores cometidos durante la reciente campaña como los de legislaturas previas.

Para Sumar, la clave de la recuperación de la base progresista reside en adoptar reformas efectivas centradas en el blindaje de las prestaciones y servicios públicos. Desde su punto de vista, únicamente a través de este tipo de medidas puede consolidarse una alternativa política frente al modelo defendido por el Partido Popular y ante el crecimiento de Vox. De acuerdo a lo publicado por Europa Press, la agrupación insiste en que el contexto estatal no ha modificado la existencia de una mayoría social afín a posiciones progresistas, aunque subraya la necesidad de activar y atraer de nuevo ese apoyo mediante iniciativas que prioricen la agenda social.

Para los portavoces de Sumar consultados por Europa Press, la izquierda debe evitar que los partidos conservadores dominen tanto la narrativa política como los procesos decisorios en las instituciones. Señalaron que cualquier señal de paralización o demora en responder a las inquietudes ciudadanas contribuiría a reforzar la consolidación y avance del bloque de derecha. El comunicado posterior a las elecciones emitido por la plataforma reclama del Gobierno una orientación prioritaria de sus políticas hacia la vivienda y la justicia social, marcando como ejes centrales el control del precio de los alquileres y la protección económica y social de la población en situación más vulnerable.

Sumar presenta la imposición de la moratoria sobre los vencimientos de arrendamientos como un paso verificable que podría aliviar presiones económicas derivadas tanto de la inflación como del encarecimiento general del coste de vida, procurando especialmente el impacto favorable sobre los hogares con menos ingresos. Según ha sostenido la organización en declaraciones a Europa Press, el programa de reformas que proponen pretende blindar el acceso a servicios esenciales y prestaciones, con el fin de reforzar la cohesión social y frenar la pérdida de derechos acumulados en los últimos años.

En esta línea, la plataforma ha reiterado mediante Europa Press su compromiso con la elaboración de propuestas políticas de orientación progresista y la necesidad de unir a todo el bloque de izquierda, emplazando a sus socios a colaborar mediante la puesta en práctica de estrategias conjuntas capaces de revertir la dinámica electoral que ha favorecido el dominio del Partido Popular y el avance electoral de Vox en distintos territorios.

La organización plantea que el objetivo de esa confluencia reside en construir programas orientados específicamente hacia áreas que generan mayor demanda y preocupación entre la ciudadanía, tales como vivienda digna, acceso a servicios públicos de calidad y ampliación de derechos sociales. Sumar advierte, siempre según información recogida por Europa Press, que si las instituciones no concretan medidas perceptibles y satisfactorias para el conjunto progresista, la legitimidad y el respaldo político de las fuerzas de izquierda podrían resultar aún más erosionados en próximas convocatorias electorales.

La formación evalúa que la experiencia extremeña simboliza, por tanto, un aviso para el resto del mapa político progresista del país. Reclama que no solo debe analizarse el resultado, sino también provocarse respuestas legislativas y ejecutivas rápidas desde el Gobierno central, con el propósito de evitar la repetición de derrotas en futuras contiendas electorales.

