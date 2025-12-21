Espana agencias

Rufián avisa a Sánchez de que "ya no cuela que viene la ultraderecha" y tacha al PSOE de "izquierda de mentira"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez tras la debacle en las elecciones de Extremadura de que "ya no cuela" lo de que "viene" la ultraderecha y ha tachado al PSOE de "izquierda de mentira".

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Rufián ha valorado los resultados de los comicios autonómicos, apuntando que el PP "ha ganado" pero la candidata, María Guardiola, "ha perdido" pues "Vox pedirá su cabeza", tal y como ha repetido Santiago Abascal en campaña.

En este contexto, el portavoz parlamentario de ERC ha criticado al partido de Pedro Sánchez. "Lo del PSOE no tiene nombre: contra una derecha de verdad no vale una izquierda de mentira", ha escrito Rufián, en referencia a los socialistas.

Así, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que no puede salir en una declaración ante los medios "a no decir nada o a decir que el PP peor: autocrítica o barbarie". "Y lo de que viene la ultraderecha ya no cuela: cuando la gente no tiene futuro vota pasado (aunque sea inventado)", ha sentenciado Rufián.

Por otra parte, el dirigente de ERC, que ha trasladado públicamente su apoyo a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha valorado el "buen ejemplo" que han dado Podemos e IU con la coalición en esta cita electoral. "Resiliencia y unidad", ha destacado.

