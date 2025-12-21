Espana agencias

Feijóo asesta un golpe a Sánchez con la debacle del PSOE pero no logra frenar a Vox, que se dispara en Extremadura

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha logrado asestar un golpe al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el batacazo del PSOE extremeño --que obtiene su peor resultado en esta autonomía al perder 10 escaños, hasta los 18--, pero no ha logrado frenar el auge de Vox. La formación de Santiago Abascal se ha disparado en Extremadura al pasar de 5 a 11 diputados y buscará jugar un papel clave en la nueva legislatura.

La candidatura que encabeza María Guardiola ha sido la ganadora de las elecciones de este domingo con 29 escaños y el 43% de los votos, un diputado más que en mayo de 2023 y una subida de cuatro puntos. Sin embargo, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta y ha tenido 20.000 votos menos que entonces.

Además, los 'populares' no han logrado pinchar el globo de Vox, que ahora está más fuerte en la región y se prevé que será más exigente en las negociaciones. Durante la campaña ha avisado reiteradamente a Guardiola que tendrá que "pasar por el aro" y que no aparcará sus exigencias relacionadas con el Pacto Verde o la inmigración.

LA SUBIDA DE VOX DA MUNICIÓN ELECTORAL AL PSOE

Se trata, por lo tanto, de una victoria amarga para el partido de Feijóo, que deberá afrontar el nuevo ciclo electoral que se abre en 2026 (Aragón, Castilla y León y Andalucía) con el auge de la formación de Abascal, una subida que da munición electoral a los socialistas ante esas nuevas citas con las urnas.

Los dos beneficiados de la noche electoral son Vox (sube seis escaños y obtiene el 16,9% de los votos) y Unidas por Extremadura, que consigue siete diputados, tres más que hace dos años y medio, y el 10,25% de los sufragios.

Ambas formaciones son las que más han rentabilizado el hundimiento del PSOE en Extremadura, en una campaña marcada por la corrupción que han afectado al partido y los casos de acoso sexual, como el de Francisco Salazar, que ocuparon el foco mediático en plena campaña extremeña.

"UNA DERROTA DE SÁNCHEZ, NO DE GALLARDO"

Fuentes del equipo de Feijóo han sacado pecho del resultado, subrayando que la derecha consigue el 60% de los votos en un feudo que ha sido gobernando históricamente por el PSOE. Aparte de estos dos años y medio de Guardiola, el PP solo gobernó esta región entre 2011-2015, cuando el 'popular' José Antonio Monago logró ser investido gracias a la abstención de IU.

En 'Génova' responsabilizan en Pedro Sánchez el descalabro de los socialistas en Extremadura y, de hecho, creen que es el presidente del Gobierno y no su candidato, Miguel Ángel Gallardo, el que debería comparecer esta misma noche para asumir su "fracaso".

"La derrota no es de Gallardo, es de Pedro Sánchez", abundan las mismas fuentes, que añaden que "todos los partidos suben salvo uno, el de Pedro Sánchez". Además, destacan que el PP sube casi cuatro puntos mientras que el PSOE pierde casi 14 puntos.

GANAR EN UN FEUDO HISTÓRICO DEL PSOE

En 'Génova' destacan que el PP va a gobernar en uno de los feudos históricos del PSOE y establecen el siguiente paralelismo: perder Extremadura y Andalucía es como si el Partido Popular lo hiciera en Galicia o Murcia, donde han gobernando en las últimas décadas. "Si no aguantan en Extremadura, ¿donde van a hacerlo?", se preguntan en el equipo de Feijóo.

Feijóo --que ha visitado cinco días Extremadura en campaña y ha tenido dos actos con su candidata-- también ha afrontado estas elecciones en clave nacional al afirmar que suponían "el inicio del fin del sanchismo" y mandar "un mensaje de cambio" y "de esperanza al conjunto de los españoles".

CONVERSACIÓN DE FEIJÓO CON GUARDIOLA

El líder del PP ha mantenido una conversación por videoconferencia con María Guardiola, a quien ha felicitado "por su triunfo, por una subida de más de 4,4 puntos y por sacarle casi 18 puntos al PSOE", según fuentes del partido.

"La derrota para el PSOE es grande y después de una paliza para la historia ya trabajamos en la siguiente gran noche para el Partido Popular. En ese sentido, el presidente del PP en Aragón ha seguido el escrutinio en la sede nacional con Feijóo. Tras ganarles hoy, ya trabajamos en ganarles de nuevo el 8 de febrero. Ese día Pedro Sánchez ya no debería ser presidente del Gobierno", han añadido las mismas fuentes.

