Espana agencias

Illa reivindica los valores socialistas y europeos frente a una extrema derecha liderada por Trump

Guardar

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado los valores socialistas y europeos frente a una extrema derecha que asegura que lidera el presidente estadounidense Donald Trump a escala global.

Lo ha dicho en su intervención en el Consell Nacional del PSC, en la que se ha referido al documento estratégico de la administración Trump en el que se advierte de que Europa se enfrenta a una "desaparición civilizatoria".

Illa ha tildado el proyecto europeo de historia de éxito construida tras dos guerras mundiales y ha afirmado que valores europeos como la igualdad, el Estado del bienestar y la fraternidad son precisamente "lo que para algunos es una amenaza".

"Esto es lo que les da miedo: los valores de Europa", ha asegurado, y ha alertado de un proceso de deshumanización impulsado por gobiernos y movimientos ultras, por lo que ha llamado a actuar.

MOMENTO DE ACTUAR

Illa ha afirmado textualmente que la única cosa buena que puede aportar Trump es que su manera de actuar despierte a Europa: "¿Queremos que Trump y sus socios ultras escriban nuestro futuro?", ha preguntado.

En este sentido, ha abogado por levantar un proyecto político europeo que avance en los próximos años hacia los "Estados Unidos de Europa" a través del federalismo.

El líder socialista ha dicho que no debe temerse a la extrema derecha, y ha recetado combatirla "con la verdad, la evidencia y el saber".

PROYECTO POLÍTICO

Ha subrayado que Cataluña, España y Europa forman parte de un mismo proyecto político y ha defendido que "no se puede pensar Cataluña sin pensar España, ni sin pensar Europa", una idea que ve más vigente que nunca en el actual contexto internacional.

En clave económica, Illa ha defendido que España es hoy "un modelo que funciona, pese al ruido", y ha puesto como ejemplo el máximo histórico del Ibex 35, los beneficios empresariales y el crecimiento económico.

RECUERDO A PASQUAL MARAGALL

Ha tenido un recuerdo para el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, cuando se cumplen 22 años de su toma de posesión, destacando que su idea de Cataluña era "indisociable" de su idea de España y de Europa.

También ha reivindicado la herencia política de otros expresidentes catalanes: de José Montilla ha destacado su eficacia; de Josep Tarradellas, su institucionalidad, y de Jordi Pujol, su "catalanismo integrador".

Illa ha cerrado su intervención apelando textualmente a la identidad socialista y a la movilización frente al avance ultra, reivindicándose como "un militante socialista, ni más ni menos", y ha llamado a afrontar el momento actual con esperanza, confianza y socialismo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rueda reivindica su "receta" para Galicia en su felicitación de Navidad, que bromea con las "chistorras" de Ábalos

Rueda reivindica su "receta" para

Azcón: "Los aragoneses tenemos que seguir defendiendo día a día nuestros derechos y nuestras libertades"

Azcón: "Los aragoneses tenemos que

IU avisa al PSOE que sería una "frivolidad" no "tomarse en serio" la reunión de este viernes con los partidos de Sumar

Toni Valero afirma que la cita convocada por formaciones aliadas es clave ante el avance de la crisis en el Ejecutivo, advierte que la falta de respuesta agrava la desconfianza social y exige reaccionar con medidas inmediatas

IU avisa al PSOE que

La UCO registró tres domicilios relacionados con Leire Díez tras ser detenida por las presuntas comisiones de la SEPI

Agentes de la Guardia Civil realizaron 19 registros vinculados a una causa secreta por presuntos sobornos en empresas estatales, tras arrestos que implican a exresponsables del PSOE y ejecutivos, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press

La UCO registró tres domicilios

IU afea a Abascal que no dé explicaciones ni exija dimisiones por el "escándalo" de Revuelta y la "corrupción" en Vox

Toni Valero critica a Santiago Abascal por guardar silencio ante las denuncias que involucran a una asociación vinculada a Vox, subrayando la ausencia de reacciones internas tras las acusaciones de abuso y desvío de fondos en el partido

IU afea a Abascal que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Almussafes asegura

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

“¿Qué hace un ‘travelo’ en la Falange?” 11 meses de prisión para el acusado de insultar a una mujer transexual que fue a una misa del grupo fascista

Putin amenaza de nuevo a Europa con un “conflicto armado a gran escala” si no se trata a Rusia “con respeto”

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Gastos hormiga, vampiro y fantasma: cómo frenarlos para no arruinarte en Navidad y que la cuesta de enero no empiece en diciembre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”