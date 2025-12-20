Espana agencias

Belarra asegura que la distancia de Podemos con el Gobierno es cada vez mayor: "Está al límite y políticamente muerto"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido que la distancia que separa a su partido del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar "es cada vez mayor", asegurando que el Ejecutivo "está al límite y políticamente muerto".

Belarra ha señalado que el PSOE "está acosado por casos de corrupción, por casos de machismo y por una absoluta inacción con la crisis de vivienda".

Respecto a la reunión mantenida este viernes entre los socialistas y Sumar para abordar la situación del Gobierno de coalición, la dirigente del partido morado ha reproducido la opinión que ya manifestó Sumar a la salida de la misma de que no se había producido ningún avance.

"Esa situación no se arregla ni con reuniones ni con declaraciones, se arregla por la izquierda. Se arregla volviendo a poner en pie a una izquierda transformadora en España que pueda llevar adelante las políticas laborales feministas de avance en derechos que está esperando la gente", ha argumentado Belarra en declaraciones a la prensa desde una manifestación en Madrid del sindicato CGT en El Corte Inglés.

"Es evidente que el PSOE no va a ser parte de la solución porque está siendo parte del problema. Nosotros no somos socios de este Gobierno y la distancia política que tenemos con ellos es cada vez mayor, sobre todo desde que comenzó el rearme y por su inacción con la crisis de vivienda", ha añadido, remarcando que el único que tiene "el botón rojo" es el presidente, Pedro Sánchez, en la medida en que es el único que puede adelantar las elecciones.

No obstante, Podemos seguirá estudiando cada una de las medidas que presente el Gobierno para decidir su apoyo, aunque Belarra ha incidido en que no va a permitir ningún retroceso, al mismo tiempo que ha recordado que el Gobierno todavía no ha confirmado si va a prorrogar o no la suspensión de los desahucios, que caduca el próximo 31 de diciembre.

ELECCIONES EXTREMEÑAS

En cuanto a las elecciones que se celebran este domingo en Extremadura, Belarra ha asegurado que las encara "con muchísima ilusión de que pueda haber un cambio" en esa región.

"Unidas por Extremadura creo que ha hecho la mejor campaña, porque revela hasta qué punto tenemos encima de la mesa una oportunidad de cambio. Yo llamo a los extremeños y las extremeñas a que se movilicen, a que salgan a las urnas, porque mañana puede haber cambio en Extremadura", ha dicho al respecto.

