Espana agencias

Condenado a 23 años de prisión por violar a dos de sus hijas desde que tenían diez

Guardar

El hombre acusado de agresión sexual a dos de sus hijas desde que cumplieron diez años ha reconocido este martes los hechos al inicio del juicio contra él, en la Audiencia Provincial de Cantabria, y ha aceptado una condena de 23 años de prisión, dos menos de los que pedían la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por las víctimas.

Antes de empezar la vista oral, en la Sección Primera, las partes han llegado a un acuerdo por el que se le rebaja la pena de cárcel, de los 15 años iniciales a 14 años y 3 meses por violar a su hija mayor, y de 10 años a 8 años y 9 meses por tocamientos a la más pequeña, que aún es menor de edad y para la que le priva de la patria potestad durante seis años.

Además, el enjuiciado no podrá acercarse ni comunicarse con la primera durante 18 años y con la segunda por un periodo de 15 años, se le impone una medida de libertad vigilada de veinte años y queda inhabilitado para trabajar con menores por más de 34 años (19 años y tres meses por un delito y 15 por el otro).

Las acusaciones también han conformado con la defensa que su cliente indemnice a las víctimas por los daños morales causados con 30.000 euros, 20.000 para la mayor y 10.000 para la menor, cuantía que reclamaba la fiscal y a la que se ha adherido la letrada de las chicas, que primero interesaba 40.000 euros (25.000 para la mayor y 15.000 para la pequeña).

Al admitir los hechos y mostrarse conforme con las penas pactadas entre las partes, no se ha celebrado el juicio contra el hombre, que no ha querido ejercer su derecho a la última palabra, y ha sido condenado por dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años, en la modalidad de empleo de violencia o intimidación prevaliéndose de relación de parentesco.

HECHOS

Según el relato de hechos aceptado por todos y que se llevará a la sentencia, el hombre agredió sexualmente a dos de sus hijas de forma continuada y prevaliéndose de esa relación de parentesco y convivencia con ellas.

En el caso de la mayor, desde que cumplió diez años y hasta que tuvo 18, periodo en el que le realizó tocamientos y, alguna vez, le introdujo también dedos en la vagina. Cuando la chica se quejaba porque no quería que actuara así, él la "amedrentaba" y en muchas ocasiones le decía que como contara algo "la mataba".

Respecto de la hija más pequeña, los tocamientos se produjeron también desde que tenía diez años y hasta los trece.

LA MADRE DESCUBRIÓ Y DENUNCIÓ LOS HECHOS

Los hechos fueron denunciados cuando la madre y esposa descubrió un día que su hija le decía al padre que le dejara en paz, que parara y que siempre estaba igual.

Entonces, las víctimas confesaron a su madre los hechos, admitidos ahora por el padre, que estaba en prisión provisional y que ha sido condenado a un total de 23 años de cárcel.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno defiende el rescate a Plus Ultra y pide "que los bulos no terminen devorando la verdad"

El Gobierno defiende el rescate

Aspas, Jutglá y Sotelo regresa al once; Valverde apuesta por Guruzeta en ataque

Infobae

2-2. El Milan se queda a medias

Infobae

Dani Miret: "El UCAM se llevó un partido igualado y muy rico en registros"

Infobae

80-77. El UCAM CB se queda con el tercer puesto al ganar un emocionante choque

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE entrega a la

El PSOE entrega a la Audiencia Nacional la documentación sobre los pagos en efectivo desde 2017 hasta 2024

Consumo detecta en Madrid 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb, pero la normativa autonómica solo permite retirar 300 anuncios

Lo que revelan los audios de los bomberos el día de la DANA: desbordamientos desde “primera hora”, un rescate en Utiel y la orden de retirarse del barranco del Poyo a las 14:42

El BBVA tendrá que devolver 1.532 euros a un cliente por incluir una cláusula abusiva en la que le obligaba a pagar todos los gastos derivados de un préstamo

Procedente el despido de un trabajador de un hotel que amenazó a su superior tras una discusión: “Nos vemos a las cuatro”

ECONOMÍA

Un tribunal confirma el despido

Un tribunal confirma el despido procedente de una gerente de Mercadona por insultar a sus compañeros, faltarles el respeto y abandonar su trabajo sin permiso

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Muere el director de hoteles NH Nachó Ansó en un accidente de moto en Sevilla

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

La Fórmula 1 regresa a

La Fórmula 1 regresa a Portugal: el circuito se sitúa en Portimao y fue uno de los Grandes Premios que entraron esporádicamente en el calendario durante la pandemia

La confesión de la leyenda del Chelsea John Terry: “Estaba en el piso 25. Se te pasan muchas cosas por la cabeza”

La Justicia condena al PSG a pagar a Mbappé 60 millones de euros por los salarios y las primas impagadas

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”