Zapata Tenor presenta en Madrid su disco sinfónico con temas de Rosalía, Shakira o Sabina

Madrid, 15 dic (EFE).- El cantante Zapata Tenor presenta este martes en Madrid el disco 'Gigantes', en el que recrea, a través de la música sinfónica, canciones de artistas como Rosalía, Shakira o Joaquín Sabina, en un concierto en el que además actuará Juanjo Bona.

El concierto tendrá lugar en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pio de Madrid, y asistirán como público algunas personalidades del mundo de la cultura y la sociedad como Alaska, Ruth Lorenzo, Jaime Cantizano o Victoria Federica de Marichalar y Borbón, entre otros.

El tenor y divulgador cantará 'G3N15' de Rosalía, 'Hay amores' de Shakira, 'Y nos dieron las diez' de Joaquín Sabina, 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serrat o 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto, hasta un total de trece temas que en disco han sido grabados con la Orquesta de Extremadura.

"Este no es un disco de versiones. Va mucho más allá. Son canciones con las que varias generaciones han podido sentir toda la paleta de emociones que la música es capaz de transmitir, unidas por el talento de sus compositores, lo excepcional de sus intérpretes y sobre todo por una lengua que es nuestro mejor embajador en el mundo: el castellano", asegura el artista en una nota.

En esta cita musical Zapata Tenor estará acompañado por la Orquesta CLM Sinfónica, dirigida por Francisco Velasco, por la cantaora Miriam Cantero, además del cantante Juanjo Bona. EFE

