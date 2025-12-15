Espana agencias

Las bolsas europeas abren al alza en una semana marcada por los bancos centrales

Madrid, 15 dic (EFECOM).- Las principales bolsas europeas han abierto este lunes en positivo, en un inicio de semana, la última completa de negociación antes de que finalice el año, que estará marcada por las decisiones de tipos de interés de diferentes bancos centrales, como el Banco Central Europeo (BCE).

A las 9.15 horas, la Bolsa española lidera las ganancias, con un alza del 0,87 %; seguida de Milán, el 0,63 %; Fráncfort, el 0,43 %; Londres, con el 0,52 %; y París, el 0,43 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,37 %.

Los mercados europeos han abierto al alza este lunes, en sintonía con las ganancias a las que apuntan los principales indicadores de Wall Street, tras un cierre negativo el pasado viernes, afectados por el miedo a una burbuja en el sector de la Inteligencia Artificial (IA).

Este temor también ha llevado las pérdidas a la Bolsa de Tokio este lunes, ya que su principal indicador, el Nikkei, se ha dejado el 1,31 %.

La Bolsa de Shanghaí ha caído el 0,55 % en una jornada en la que se han conocido "malos datos de noviembre en China, que muestran el peor dato de consumo desde la pandemia del Covid 19, así como caídas en inversión", dicen los analistas de Renta4.

En Europa, hoy se conocerá la producción industrial de octubre de la eurozona, aunque en la semana destacará la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos, mañana martes, y de la inflación, el jueves.

Otro de los focos de atención del mercado serán las reuniones del BCE y del Banco de Inglaterra (jueves) y del Banco de Japón (viernes), mientras los inversores esperan decisiones dispares.

En el caso del BCE, se espera que mantenga los tipos; que el Banco de Inglaterra los recorte en 25 puntos básicos y que el Banco de Japón los suba.

En este contexto, el Brent, el crudo de referencia de Europa, se revaloriza a esta hora el 0,20 %, hasta los 61,24 dólares.

El oro avanza hacía máximos. Sube el 1,05 %, hasta los 4.344,21 dólares; mientras que la plata gana el 2,47 %, hasta los 63,49 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años cae al 3,292 %.

El bitcoin cotiza por debajo de 90.000 dólares, en los 89.900,1 dólares.

La rentabilidad del bono alemán a diez años, considerado el más seguro de Europa, alcanza el 2,850 %. EFE

